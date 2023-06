Tịnh thất Bồng Lai liên tục đăng tin nhận trẻ mồ côi trước khi bị khởi tố và khám xét

Ngày 4/1 vừa qua, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét tại tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ) tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. NGay sau đó, Đại tá Văn Công Minh - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cũng cho biết đã chính thức khởi tố vụ án liên quan đến tịnh thất này sau khi phát hiện dấu hiệu tội phạm trong việc những người tại đây lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Trên tường nhà bà Cúc vẫn còn dòng chữ thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Người lao động

Theo báo Thanh Niên, trước khi vụ việc được khởi tố, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân cùng bà Cúc vẫn liên tục thông tin về việc sẽ tiếp nhận thêm nhiều trẻ em mồ côi, cơ nhỡ để có thể vận động được các nguồn bảo trợ từ các tổ chức và cá nhân chuyên làm thiện nguyện.