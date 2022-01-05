Tịnh thất Bồng Lai liên tục đăng tin nhận trẻ mồ côi trước khi bị khởi tố và khám xét

Trước khi bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét, tịnh thất Bồng Lai đã liên tục thông tin muốn nhận thêm nhiều trẻ em cơ nhỡ đến để bảo trợ.

Ngày 4/1 vừa qua, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét tại tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ) tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. NGay sau đó, Đại tá Văn Công Minh - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cũng cho biết đã chính thức khởi tố vụ án liên quan đến tịnh thất này sau khi phát hiện dấu hiệu tội phạm trong việc những người tại đây lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Trên tường nhà bà Cúc vẫn còn dòng chữ thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Người lao động Theo báo Thanh Niên, trước khi vụ việc được khởi tố, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân cùng bà Cúc vẫn liên tục thông tin về việc sẽ tiếp nhận thêm nhiều trẻ em mồ côi, cơ nhỡ để có thể vận động được các nguồn bảo trợ từ các tổ chức và cá nhân chuyên làm thiện nguyện.

Theo Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện Đức Hòa, tất cả các trẻ em sống tại tịnh thất Bồng Lai đều không phải trẻ em mồ côi như bà Cúc và ông Vân từng tiết lộ. Sự thật là các bé đều đang sống cùng mẹ ruột, trong đó có 5 "chú tiểu" từng tham gia vào chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 5 và mùa 6. Ngoài ra, cũng theo Phòng Tư pháp Đức Hòa, bà Cúc vừa hoàn thành xong thủ tục nhận con nuôi đối với bé T.G.B (7 tuổi). Còn bé H.X.R (6 tuổi), UBND xã Hòa Khánh Tây cho hay rằng hiện đã được người cậu ruột đến đón trở về tỉnh Thừa Thiên - Huế nuôi dưỡng.

Đoàn UBND huyện Đức Hòa trong một lần đến kiểm tra tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Soha Trước đó, khi Sở Nội vụ tỉnh Long An cũng đã có đoàn kiểm tra liên ngành tại tịnh thất Bồng Lai đã xác định được nơi đây không phải là một cơ sở Phật giáo, cũng không có ai ở đây là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định luật pháp liên quan. Tuy nhiên, những người sống tại đây đều cho rằng vì nơi họ ở là "nhà riêng" và "mọi công dân có quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo" nên họ ăn mặc vậy chỉ với để tu tại gia chứ không theo chức sắc nào trong Phật giáo hay các tôn giáo nào khác cả.

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