Tịnh thất Bồng Lai đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm, hàng xóm nói gì về những hoạt động của người sống tại đây?

Xã hội 05/01/2022 11:12

"Nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai ai cũng có công việc, đi làm vào mỗi buổi sáng", bà T. cho hay.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 4/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "Tịnh thất Bồng Lai". Ông Văn Công Minh - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận vụ việc khởi tố trên và cho biết: "Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc. Khi nào hoàn tất sẽ có thông tin đến báo chí".

Từ trưa ngày 4/1, phạm vi quanh hộ bà Cúc đã được lực lượng chức năng phong tỏa từ xa, không cho người lạ đi vào. Được biết, việc khởi tố lần này của Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An nhằm làm rõ những hành vi có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. 

Sở Nội vụ tỉnh Long An cũng đã có đoàn kiểm tra, xác định hộ bà Cúc không phải là cơ sở tự viện Phật giáo, những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định luật pháp liên quan.

Tịnh thất Bồng Lai đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm, hàng xóm nói gì về những hoạt động của người sống tại đây? - Ảnh 1
Lực lượng chức năng chốt chặn, không phải người dân trong ấp Lập Thành sẽ không được vào bên trong - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Vào thời điểm kiểm tra của đoàn, trên tường nhà bà Cúc vẫn còn dòng chữ "Thiền am bên bờ vũ trụ", nhưng khi hỏi về việc dựng tượng Phật, mặc trang phục gần giống tu sĩ Phật giáo, những người trong nhà bà Cúc đều cho rằng "đây là nhà riêng", "mọi công dân có quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo" và khẳng định việc ăn mặc như trên là để tu tại gia, chứ không có ai có chức sắc gì trong tổ chức tôn giáo nào.

Về thông tin nơi đây tiếp nhận nuôi trẻ mồ côi để vận động, nhận nguồn tài trợ, đoàn kiểm tra xác định có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại hộ bà Cúc. Ngoài ra còn có 1 bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi, và 1 bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế. Tuy nhiên, 7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. 

Tịnh thất Bồng Lai đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm, hàng xóm nói gì về những hoạt động của người sống tại đây? - Ảnh 2
Đoàn kiểm tra xác định có 7 trẻ em đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại Tịnh thất bồng lai - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, đến sáng 5/1, lực lượng chức năng vẫn bảo vệ nghiêm ngặt khu vực xung quanh Tịnh thất Bồng Lai. Bà T. - hàng xóm và từng là giáo viên dạy 3/5 chú tiểu thuộc cơ sở này (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, khá bất ngờ khi biết được thông tin nhóm người Tịnh thất Bồng lai đã bị khởi tố. 

Hiện tại, các bé đang theo học trường tiểu học Hòa Khánh Tây: "Cháu rất hiền, ngoan và học rất chăm. Tôi nhớ mãi hình ảnh của chú tiểu khuyên bạn bè đừng chạy nhảy để bị vấp té. Nói chung, dù giảng dạy thời gian không dài nhưng tôi cảm nhận các cháu sống rất tình cảm. Về cơ sở Tịnh thất Bồng Lai sinh hoạt thế nào thì tôi không rõ, vì họ vốn rất kín tiếng, đóng cửa kín cả ngày lẫn đêm".

Tịnh thất Bồng Lai đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm, hàng xóm nói gì về những hoạt động của người sống tại đây? - Ảnh 3
Ông Lê Tùng Vân - trụ trì của Tịnh thất Bồng Lai liên tiếp vướng vào lùm xùm tố giác có hành vi dụ dỗ phụ nữ và trẻ em - Ảnh: Internet

Một người hàng xóm khác cũng cho biết, các "sư thầy", "sư cô" thuộc Tịnh thất Bồng Lai đều có công việc riêng, mỗi sáng đều đi làm. Buổi chiều, các "sư cô" hay ghé mua kem, nước ngọt cho các chú tiểu ăn. Họ nói chuyện rất lịch sự và hiền lành. Mùa dịch vừa rồi, họ chở cả xe củ mì đi bán. 

Ông N. (hàng xóm) cho biết: "Lúc Tịnh thất Bồng Lai nổi tiếng nhờ các chú tiểu thi Thách thức danh hài, nhiều đoàn từ thiện ghé thăm họ lắm. Lúc đó, họ tiếp khách rất thường xuyên. Sau khi cơ quan chức năng lên tiếng về hành vi trục lợi từ thiện, các "sư thầy" trở nên kín tiếng hơn".

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Không giống như vẻ ngoài tu hành và là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, sự thật đằng sau Tịnh thất Bồng Lai khi được lột trần ra đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì những chiêu thức cực tinh vi, có tính toán.

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