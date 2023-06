Tịnh thất Bồng Lai đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm, hàng xóm nói gì về những hoạt động của người sống tại đây?

Theo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 4/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "Tịnh thất Bồng Lai". Ông Văn Công Minh - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận vụ việc khởi tố trên và cho biết: "Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc. Khi nào hoàn tất sẽ có thông tin đến báo chí".

Từ trưa ngày 4/1, phạm vi quanh hộ bà Cúc đã được lực lượng chức năng phong tỏa từ xa, không cho người lạ đi vào. Được biết, việc khởi tố lần này của Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An nhằm làm rõ những hành vi có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.