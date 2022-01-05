Lên cả gameshow giả danh thủ đoạn, nhóm người ở “Tịnh thất Bồng Lai” lừa đảo từ thiện như thế nào?

Thời gian vừa qua, sau những livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng tố cáo cơ sở này lừa đảo từ thiện đã khiến dư luận rất bức xúc. Bởi lẽ, nơi đây từng được nhiều người rất yêu mến vì là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ. Tuy nhiên, từ một nơi thờ tự, những chiêu trò tinh vi của cơ sở này nhằm qua mặt cả cả hội để lừa đảo từ thiện khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã chính thức mở rộng điều tra “Tịnh thất Bồng Lai” liên quan đến việc lợi dụng tôn giáo, mạo nhận trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện. Hiện, Công an tỉnh Long An nhận rất nhiều tố cáo, phản ánh về tụ điểm này như: dụ dỗ, quan hệ với trẻ vị thành niên bệnh tâm thần; quan hệ loạn luân…

Năm 2014, “đệ tử” Lê Thanh Huyền Trang của Tịnh thất Bồng Lai là người đầu tiên tham gia chương trình truyền hình qua cuộc thi “Giọng hát Việt nhí”. Với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi, cô gái này đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả và đạt giải Á quân.

Đầu tiên phải kể đến việc nhóm người tại cơ sở này lợi dụng sự dễ dãi từ các chương trình gameshow và mạng xã hội lừa đảo nhiều người, trong thời gian dài và nhận số tiền từ thiện cực lớn. Không như vẻ ngoài tu hành của mình, những cá nhân trong “Tịnh thất Bồng Lai” luôn biết cách tính toán một cách tinh vi để xây dựng hình ảnh lừa đảo cộng đồng.

Được đà đi lên, hai người giới thiệu là “tu sĩ” Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên những năm sau cũng bắt đầu tham gia cuộc thi hát Bolero. Vẫn chiêu thức cũ khi xuất hiện trong bộ đồ tu hành, giới thiệu là trẻ mồ côi, được “Thầy ông nội” nhận nuôi.

Đỉnh điểm nhất là khi 5 đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai” tham gia 2 mùa chương trình “Thách thức danh hài” và đạt giải cao. Lợi dụng hình ảnh 5 đứa trẻ mồ côi đáng yêu được nhiều người yêu mến, cơ sở này bắt đầu tìm kiếm nguồn từ thiện trong và ngoài nước đổ về.

Hàng loạt kênh Youtube của “Tịnh thất Bồng Lai” cũng liên tục ra đời và đạt được lượt người đăng ký rất cao nhờ việc khai thác hình ảnh nhóm trẻ mà họ giới thiệu là mồ côi rồi quyên tiền từ thiện từ những tấm lòng vàng.

Trong phần giới thiệu kênh, Tịnh thất Bồng Lai đã rất tinh vi khi kêu gọi quyên góp từ thiện với 2 số tài khoản cá nhân của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo. Phân trần cho hành động này, ông Nhất Nguyên ngang nhiên cho biết ở đây không phải là chùa mà là người tu tại gia, đâu có kêu gọi mạnh thương quân mà họ tự gửi vào…

Nói về sự ra đời của cơ sở này, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6), người tự nhận là Thầy ông nội chính là người phát triển ra cơ sở này. Sau năm 1975, ông Vân được cho là đã bắt đầu hành nghề... lừa từ thiện bằng chiêu trò nuôi trẻ mồ côi. Đáng nói, những cơ sở của ông này đã nhiều lần bị phanh phui và bị phản ảnh nhưng do chưa đủ thông tin để điều tra, xử lý nên chính quyền huyện Bình Chánh đã dẹp bỏ cơ sở của ông Tùng Vân.

Đến năm 2014, ông Vân xuất hiện trở lại với vai trò đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” và tiếp tục những chiêu trò tinh vi lừa đảo từ thiện. Theo xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Long An, “Tịnh thất Bồng Lai” không phải là cơ sở tu viện Phật giáo. Những đứa trẻ được giới thiệu là “chú tiểu”, trẻ mồ côi… sự thật là đang sống cùng mẹ ruột, có giấy tờ khai sinh nhưng tên cha bị giấu đi một cách có ý đồ.

Ngoài ra, những người nhận là đệ tử của ông Vân thực ra cũng là con ruột của ông và những người đàn bà khác nhau. Trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cũng xuất hiện một người giới thiệu là Lê Thanh Minh Tùng, tuyên bố mình là sản phẩm “loạn luân” của ông Vân và một người cận huyết, ông từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm.

Có thể nói, ông Lê Tùng Vân và những người sống cùng có những cách thức bài bản, tinh vi để qua mặt cộng đồng trong suốt thời gian dài. Trong một báo cáo của chính quyền Long An về “Tịnh thất Bồng Lai” có chỉ rõ ra vấn đề của một số gameshow dễ dãi và trách nhiệm của một công ty truyền thông.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An hiện đã khởi tố vụ án để điều tra nhiều tội danh tại Tịnh thất Bồng Lai.