Lên cả gameshow giả danh thủ đoạn, nhóm người ở “Tịnh thất Bồng Lai” lừa đảo từ thiện như thế nào?

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã chính thức mở rộng điều tra “Tịnh thất Bồng Lai” liên quan đến việc lợi dụng tôn giáo, mạo nhận trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện. Hiện, Công an tỉnh Long An nhận rất nhiều tố cáo, phản ánh về tụ điểm này như: dụ dỗ, quan hệ với trẻ vị thành niên bệnh tâm thần; quan hệ loạn luân…

Thời gian vừa qua, sau những livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng tố cáo cơ sở này lừa đảo từ thiện đã khiến dư luận rất bức xúc. Bởi lẽ, nơi đây từng được nhiều người rất yêu mến vì là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ. Tuy nhiên, từ một nơi thờ tự, những chiêu trò tinh vi của cơ sở này nhằm qua mặt cả cả hội để lừa đảo từ thiện khiến nhiều người ngỡ ngàng.