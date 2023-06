Cơ quan tố tụng đã quyết định sẽ khởi tố ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai tới 3 tội danh, trong đó sẽ bao gồm luôn cả tội loạn luân.

Theo nguồn tin của PLO, cơ quan tố tụng đã quyết định sẽ khởi tố ông Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai với 3 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và loạn luân.

Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố 3 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và loạn luân - Ảnh: Internet

Trước đó, từ tháng 11/2021, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc, tiến hành điều tra các hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này. Đến ngày 4/1/2022, cơ quan công an tỉnh Long An đã chính thức khởi tố ông Lê Tùng Vân với 3 tội danh đã được nêu trên.

Nguồn tin này cũng cho biết: “Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân”.

Nhiều bé sống tại Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi - Ảnh: Internet

Hiện tại, cơ quan chức năng liên quan đang củng cố hồ sơ để xử lý bị can Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, theo thông tin từ Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện Đức Hòa, tất cả các trẻ em sống tại tịnh thất Bồng Lai (hay thiền am bên bờ vũ trụ) đều không phải trẻ em mồ côi như bà Cúc và ông Vân từng tiết lộ với truyền thông. Thực chất, tất cả 6 trẻ "cơ nhỡ" hiện đang ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai đều có mẹ ruột sống cùng.

Cơ sở thờ tự Tịnh thất Bồng Lai tại tỉnh Long An - Ảnh: PLO

Trước đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã gửi công văn khẳng định cơ sở mang tên "Tịnh thất Bồng Lai" trên không phải là một cơ sở tôn giáo hợp pháp và không thuộc quyền quản lý của Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh.

Tịnh thất Bồng Lai liên tục đăng tin nhận trẻ mồ côi trước khi bị khởi tố và khám xét Trước khi bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét, tịnh thất Bồng Lai đã liên tục thông tin muốn nhận thêm nhiều trẻ em cơ nhỡ đến để bảo trợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-tinh-that-bong-lai-thay-ong-noi-le-tung-van-bi-khoi-to-toi-danh-loan-luan-444542.html