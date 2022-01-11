Bởi vì giận vợ, Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) đã dùng chân đạp trúng vào đầu bé trai 2 tuổi khiến bé bất tỉnh rồi tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi bị bố dượng đạp dẫn đến tử vong khiến dư luận phẫn nộ, vào ngày 11/1/2022, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) về tội giết người.

Tại cơ quan điều tra, Quân thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do nghiện ma túy mà không có ma túy sử dụng nên không kiềm chế được cơn tức giận và đã phạm tội giết người.

Bị can Nguyễn Minh Quân - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, Quân chung sống như vợ chồng với chị N.T.H.N (23 tuổi) và con riêng của chị N. là bé trai G.B (2 tuổi) tại TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long. Khoảng 1 giờ ngày 30/11/2021, Quân bắt được một con rắn. Khi về đến nhà, Quân kêu chị N. lấy đồ ra đựng. Lúc này, chị N. đặt bé B. xuống nền nhà để đi lấy đồ đựng rắn thì bé khóc nên chị quay lại dỗ dành.

Sau đó, Quân bực tức và dùng chân đạp vào đầu và chân bé bất tỉnh. Quân cùng chị N. đưa bé B. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ, nhưng đến khoảng 17 giờ cùng ngày (30/11/2021) thì bé tử vong. Được biết, nguyên nhân tử vong của bé trai 2 tuổi là do chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

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