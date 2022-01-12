Vào ngày 12/1, Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hoá) đang điều tra, làm rõ vụ việc một chủ spa trên địa bàn bị chồng tẩm xăng đốt nguy kịch.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, vào khoảng 13h15 ngày 11/1, Lưu Ngọc Toàn (43 tuổi) mang theo can xăng đến tiệm Spa của vợ mình là Nguyễn Thị Kim N. (41 tuổi), có địa chỉ tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Sau đó, Toàn đuổi mọi người xung quanh ra ngoài, đồng thời khống chế chị N. bên trong rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến cả 2 vợ chồng bị bỏng nặng. Người dân sau đó hô hoán dập lửa, cùng lực lượng chức năng đưa cả hai nạn nhân đi cấp cứu. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ án - Ảnh: VnExpress

Bên cạnh đó, báo VnExpress đưa tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, người vợ bị sốc, bỏng nặng (độ 3,4,5) diện tích bỏng 90%, hôn mê và đang được hồi sức thở máy, tình trạng nguy kịch. Người chồng bị bỏng nhẹ hơn (độ 2,3), bỏng ở chân, tay với diện tích bỏng 20%, sức khoẻ tạm ổn định.

Cơ quan chức năng chia sẻ Toàn có biểu hiện say rượu trong lúc gây án. Cả 2 nạn nhân là người xã Mỹ Lộc (huyện Hậu Lộc) về địa phương thuê nhà, mở Spa và mới khai trương được khoảng 1 tuần nay. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn tình cảm gia đình. Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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