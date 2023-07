Theo chia sẻ của báo Người Lao Động, liên quan đến thông tin Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai), người đã bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong, có bệnh án tâm thần để thoát tội, Công an TP.HCM khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Cụ thể, lãnh đạo Công an TP.HCM chia sẻ: "Hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra, chúng tôi đã trao đổi với truyền thông và dư luận rằng sẽ điều tra công tâm, khách quan, xử lý nghiêm những người phạm tội. Đây là vụ án đau lòng, thương tâm nên sẽ là án điểm".

Nguyễn Võ Quỳnh Trang là người đã gây ra những vết tích cháu gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: CACC

Đến ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người". Bên cạnh đó, Công an TP HCM cũng có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, Công an TP.HCM vẫn tiếp tục điều ra vụ việc này.