Công an TP.HCM khẳng định về bệnh án tâm thần của 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi: 'Đây là thông tin thất thiệt'

Xã hội 13/01/2022 16:16

Vào ngày 13/1, Công an TP.HCM khẳng định thông tin Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) có bệnh án tâm thần để thoát tội là sai sự thật.

Theo chia sẻ của báo Người Lao Động, liên quan đến thông tin Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai), người đã bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong, có bệnh án tâm thần để thoát tội, Công an TP.HCM khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Cụ thể, lãnh đạo Công an TP.HCM chia sẻ: "Hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra, chúng tôi đã trao đổi với truyền thông và dư luận rằng sẽ điều tra công tâm, khách quan, xử lý nghiêm những người phạm tội. Đây là vụ án đau lòng, thương tâm nên sẽ là án điểm".

Bên cạnh đó, một nguồn tin khác xác nhận lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chỉ đạo các vụ nghiệp vụ liên quan cử kiểm sát viên theo dõi vụ án này.

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Công an TP.HCM khẳng định thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào ngày 31/12, "dì ghẻ" Quỳnh Trang thừa nhận nhiều lần dùng roi mây đánh, la mắng bé V.A lúc dạy học. Khoảng 14h ngày 22/12, trong quá trình dạy học, do bực tức việc cháu gái chậm hiểu bài nên Trang la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá. 

Đến khoảng 18h ngày 22/12, cháu gái bị nôn ói, Trang phát hiện nên gọi điện cho Thái về nhà sơ cứu, cùng bảo vệ chung cư đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, sau đó cháu gái tử vong. Trong khi đó, Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị "dì ghẻ" Trang dùng roi, cây đánh. Thái biết Trang dùng roi, cây để đánh con mình nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái. Tuy nhiên Thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" con gái mình thời gian qua

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Nguyễn Võ Quỳnh Trang là người đã gây ra những vết tích cháu gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: CACC

Đến ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người". Bên cạnh đó, Công an TP HCM cũng có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

Hiện tại, Công an TP.HCM vẫn tiếp tục điều ra vụ việc này. 

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