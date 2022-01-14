Mới đây, một công ty bảo hiểm được cho là nơi làm việc của người nhà Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A) bỗng nhiên nhận "cơn mưa" đánh giá 1 sao và tấn công bằng những lời lẽ không hay.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành, dư luận không khỏi vừa thương xót cho cháu bé, vừa phẫn nộ, lên án với hành vi bao che tội ác cho người tình của Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A) khi nhiều lần tiếp tay cho người tình đánh con gái dẫn đến cái chết thương tâm của bé. Thậm chí, không ít người còn có hành động quá khích khi "khủng bố" cả người nhà bên nội cháu bé. Sau vụ việc công ty của mẹ Nguyễn Kim Trung Thái bị dân mạng đánh giá 1 sao kèm đề nghị đòi đuổi việc vì "vô tâm" với cháu gái. Thì mới đây, đến lượt một công ty bảo hiểm bỗng nhiên cũng gặp một trường hợp tương tự chỉ vì có nhân viên nghi là người nhà của bố ruột của bé V.A.

Một công ty bảo hiểm được cho là có người thân của bố ruột V.A làm việc bất ngờ bị 'tấn công' - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, công ty bảo hiểm này được cho là nơi làm việc của chị gái Nguyễn Kim Trung Thái. Qua tìm hiểu, nhiều người dùng đã đồng loạt đánh giá 1 sao cho dịch vụ của công ty này và để lại nhiều bình luận tiêu cực như: "Không thể chấp nhận một công ty bảo hiểm mà lại dung túng, vẫn tiếp tục hợp đồng làm việc với Phó tổng giám đốc nhân sự như người chị ruột của Nguyễn Kim Trung Thái...", "Công ty làm về bảo hiểm để bảo vệ con người mà chứa chấp Giám đốc nhân sự vô lương tâm, độc ác với cháu ruột",... Đây được xem là một hành động quá khích. Chưa dừng lại đó, trang fanpage chính thức của công ty này cũng đã phải khóa phần bình luận nhưng vẫn không tránh khỏi những trạng thái phẫn nộ. Bên cạnh đó, phía công ty cũng chưa có phản hồi chính thức về vấn đề này.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet Trước đó, theo báo Người lao động đưa tin, cơ quan chức năng hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra, và khẳng định sẽ điều tra công tâm, khách quan, xử lý nghiêm những người phạm tội. Công an TP HCM ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố tội "Giết người" đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai), Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) "Che giấu tội phạm" là phù hợp với quy định pháp luật hình sự. Đồng thời, lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chỉ đạo các vụ nghiệp vụ liên quan cử kiểm sát viên theo dõi vụ án này.

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