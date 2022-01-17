Vào sáng ngày 17/01/2022, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) đã hoàn tất cả các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A.

Vào sáng ngày 17/01/2022, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết đã hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho bé gái 8 tuổi - N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) bị vợ sắp cưới của bố là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn đến tử vong. Luật sư Thơm chia sẻ thêm: "Tại buổi làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC 01) đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký luật sư theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự".

Đồng thời, luật sư Thơm cũng khẳng định rằng: "Mọi người hãy vững tin vào công lý và sự nghiêm minh của pháp luật. Tôi sẽ luôn công tâm, khách quan bảo vệ quyền lợi cho cháu bé đến cùng để góp phần bảo vệ công lý, xử lý nghiêm minh nhất các đối tượng theo quy định của pháp luật". Luật sư Nguyễn Anh Thơm hiện đã hoàn tất cả các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A - Ảnh: Internet Trước đó, liên quan đến vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có buổi làm việc đầu tiên với gia đình bé gái. Luật sư Thơm khẳng định, mình sẽ hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé V.A. miễn phí nhưng đồng thời cũng sẽ dừng hỗ trợ bất cứ khi nào nếu gia đình cháu tha thứ cho các đối tượng đã tước đoạt đi mạng sống của cháu, vì đó là dung túng cho cái ác.

Bên cạnh đó, Luật sư cũng đã cho gia đình biết rằng: "Tôi sẽ dừng việc hỗ trợ pháp lý bất kỳ khi nào mà gia đình tha thứ cho các đối tượng, tức là tha thứ cho cái ác. Bởi lẽ, luật sư chỉ bảo vệ công lý, công bằng xã hội. Luật sư không thỏa hiệp với cái ác và chỉ bảo vệ lẽ phải. Đó cũng là mong muốn của mọi người yêu công lý trong xã hội". Gia đình khẳng định sẽ đòi quyền lợi của bé V.A tới cùng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, người nhà của bé V.A - bà N.T.T.L khẳng định phía gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh, mà sẽ luôn làm hết sức để phối hợp với cơ quan điều tra, luật sư để vụ án được xử đúng người, đúng tội với khung hình phạt cao nhất. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn trong giai đoạn điều tra tích cực và cẩn trọng để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Nguyên nhân dẫn đến việc 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi: 'Quỳnh Trang bực tức khi biết giữa Thái và vợ cũ từng hạnh phúc' Sau buổi làm việc kéo dài 3 tiếng với mẹ ruột của bé V.A, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết Nguyễn Kim Trung Thái từng là một người cha mẫu mực. Tuy nhiên, sau khi gặp Trang thì anh đã thay đổi tính nết và dẫn tới việc gia đình đổ vỡ.

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