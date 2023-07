NÓNG: Công an TP.HCM thông tin về màn 'đấu tố' giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào ngày 14/1, cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết qua xem xét, xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1972, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) đối với ông Võ Hoàng Yên (Sinh năm 1975, ngụ xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) xét thấy không có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Do tin tưởng ông Yên tự nhận mình là người chữa bệnh miễn phí cho người nghèo nên vợ chồng ông Dũng, bà Hằng đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Yên để làm từ thiện và xây chùa. Nhưng khi khánh thành Hội quán Hưng An Tự tại tỉnh Bình Thuận (thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam), trong lời phát biểu khánh thành đã không nhắc gì tới số tiền mà vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Phương Hằng đã chuyển thông qua ông Võ Hoàng Yên. Sau khi xảy ra sự việc "lùm xùm" và bà Phương Hằng đăng thông tin tố cáo trên Facebook, các bên đã có buổi gặp đối chất dưới sự chứng kiến của đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam.

Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào tháng đầu 3/2021, ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng "lò vôi", chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) cho biết vợ chồng ông cùng ngày đã nộp đơn tới Công an TP.HCM để tố cáo ông Yên, vì cho rằng ông Yên đã lừa đảo vợ chồng ông Dũng, "ăn chặn" tiền từ thiện, tiền xây chùa.

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng thông tin tố ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet

Trong quá trình điều tra, do đã hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định nên ngày 18/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 451-10 đối với đơn của bà Hằng. Đầu tháng 9/2021, sau khi có kết luận giám định, Cơ quan chức năng đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Và đến ngày 14/1/2022, Cơ quan công an đã có thông báo như trên.