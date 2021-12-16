Xôn xảo 'ảnh hiếm' của vợ chồng bà Phương Hằng thời trẻ, CĐM ngay lập tức phát hiện điều 'bất thường'

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là ảnh cưới thời trẻ của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng "Lò vôi". Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã ngay lập tức chỉ ra chi tiết "sai sai" trong các bức ảnh.

Trong suốt thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng là cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng. Từ chuyện tiền bạc cá nhân với 1 vị "thần y" đến những phát ngôn về các vấn đề nóng của xã hội như chuyện nghệ sĩ làm từ thiện, ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, những một livestream trò chuyện của bà đều nhận được sự quan tâm, theo dõi cực khủng. Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt ảnh được cho là ảnh cưới của vợ chồng bà Phương Hằng - ông Dũng "lò vôi" làm nhiều người thích thú. Cụ thể, hai nhân vật trong ảnh có những đường nét gương mặt rất giống với vợ chồng nữ CEO nhưng trẻ trung, xì-tin hơn nhiều.

Bức ảnh được cho là ảnh cưới của vợ chồng bà Hằng ngày trẻ - Ảnh: Internet Một số cư dân mạng phỏng đoán những tấm hình có thể đã được chụp khi cả hai còn trẻ. Thế nhưng, phần đông netizen lại phát hiện ra điều bất thường trong những bức ảnh. Cụ thể, ông Dũng và bà Hằng kết hôn từ năm 2010. Khi ấy, ông đã 49 tuổi còn bà cũng đã bước sang tuổi 39 nên việc sở hữu gương mặt "non" như vậy có phần không hợp lý. Hơn nữa, những tấm hình này hoàn toàn khác với ảnh cưới mà bà Hằng đã từng công bố với khán giả. Ảnh cưới của 2 vợ chồng được bà Hằng chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới phần bình luận của bức ảnh trên một diễn đàn mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng để lại nhận định đây là ảnh ghép nhưng không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của nữ CEO.

Bình luận của cư dân mạng bên dưới bức ảnh tại một diễn đàn - Ảnh: Chụp màn hình Mạng xã hội dạo trước cũng từng xuất hiện bức ảnh ông Dũng 'lòi vôi' như soái ca ngôn tình thời trẻ (trái). Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng đó là photoshop và chia sẻ ảnh 'thật' của ông chủ Đại Nam (phải) cách đây nhiều năm - Ảnh: Internet Được biết, đây không phải là lần đầu vợ chồng bà Phương Hằng bị ghép ảnh như trên. Có thể vì yêu mến ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng mà tạo ra nhiều tác phẩm sinh động tới vậy.

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