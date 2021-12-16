Xôn xảo 'ảnh hiếm' của vợ chồng bà Phương Hằng thời trẻ, CĐM ngay lập tức phát hiện điều 'bất thường'

Xã hội 16/12/2021 14:17

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là ảnh cưới thời trẻ của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng "Lò vôi". Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã ngay lập tức chỉ ra chi tiết "sai sai" trong các bức ảnh.

Trong suốt thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng là cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng. Từ chuyện tiền bạc cá nhân với 1 vị "thần y" đến những phát ngôn về các vấn đề nóng của xã hội như chuyện nghệ sĩ làm từ thiện, ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, những một livestream trò chuyện của bà đều nhận được sự quan tâm, theo dõi cực khủng. 

nguyen phuong hang 1
Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt ảnh được cho là ảnh cưới của vợ chồng bà Phương Hằng - ông Dũng "lò vôi" làm nhiều người thích thú. Cụ thể, hai nhân vật trong ảnh có những đường nét gương mặt rất giống với vợ chồng nữ CEO nhưng trẻ trung, xì-tin hơn nhiều. 

nguyen phuong hang 2
Bức ảnh được cho là ảnh cưới của vợ chồng bà Hằng ngày trẻ - Ảnh: Internet

Một số cư dân mạng phỏng đoán những tấm hình có thể đã được chụp khi cả hai còn trẻ. Thế nhưng, phần đông netizen lại phát hiện ra điều bất thường trong những bức ảnh. Cụ thể, ông Dũng và bà Hằng kết hôn từ năm 2010. Khi ấy, ông đã 49 tuổi còn bà cũng đã bước sang tuổi 39 nên việc sở hữu gương mặt "non" như vậy có phần không hợp lý. Hơn nữa, những tấm hình này hoàn toàn khác với ảnh cưới mà bà Hằng đã từng công bố với khán giả.

nguyen phuong hang 3
Ảnh cưới của 2 vợ chồng được bà Hằng chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận của bức ảnh trên một diễn đàn mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng để lại nhận định đây là ảnh ghép nhưng không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của nữ CEO.

nguyen phuong hang 4
Bình luận của cư dân mạng bên dưới bức ảnh tại một diễn đàn - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen phuong hang 5
Mạng xã hội dạo trước cũng từng xuất hiện bức ảnh ông Dũng 'lòi vôi' như soái ca ngôn tình thời trẻ (trái). Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng đó là photoshop và chia sẻ ảnh 'thật' của ông chủ Đại Nam (phải) cách đây nhiều năm -   Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu vợ chồng bà Phương Hằng bị ghép ảnh như trên. Có thể vì yêu mến ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng mà tạo ra nhiều tác phẩm sinh động tới vậy.

Nữ bệnh nhân bị lở loét vùng ngực, bốc mùi hôi thối vì không đi khám

Nữ bệnh nhân bị lở loét vùng ngực, bốc mùi hôi thối vì không đi khám

Mới đây, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Uông Bí (Quảng Ninh) đã tiến hành phẫu thuật thành công một ca ung thư vú giai đoạn muộn với khối u đã vỡ, sùi loét.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng ông Dũng lò vôi ảnh cưới của vợ chồng bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số