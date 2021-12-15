Xôn xao clip thanh niên ngồi xế hộp sang chảnh ném hơn trăm triệu qua cửa sổ 'tặng người may mắn': CĐM chỉ ra chi tiết 'bất thường' và lời giải thích từ 'chủ thớt'

Mới đây, đoạn clip "sặc mùi tiền" ghi lại cảnh một nam thanh niên ngồi trên ô tô, 'nhẹ nhàng' thả từng cọc tiền qua cửa sổ với mục đích 'tặng người may mắn' khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Mới đây, mạng xã hội được dịp dậy sóng cực độ khi xuất hiện một đoạn clip với tiêu đề "Dành cho những ai may mắn nhặt được" ghi lại cảnh người ngồi trong ô tô thả từng cọc tiền qua cửa sổ. Được biết, tổng số tiền bị ném đi là 180 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên đăng tải đoạn clip còn cho biết: "Video này trên 2 triệu view tối nay mình thả tiếp 500 triệu nha mọi người" khiến công chúng cực kỳ hoang mang. Chỉ trong 18 tiếng, đoạn clip đã thu về hơn 5,3 triệu lượt xem.

Lời tuyên bố 'hùng hồn' của chủ clip - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, hành động này của "chủ thớt" lại nhận về vô vàng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen ngợi, ngưỡng mộ sự giàu có của người thanh niên này thì cũng không ít ý kiến cho rằng anh đang "làm màu", cố ý câu view "sống ảo". Netizen đặt ra nghi vấn anh này chỉ giả vờ vứt đi rồi "tí quay lại nhặt sau", dùng dây buộc kỹ cọc tiền cho không bị bay mất hay chỉ thả tiền ở đoan đường vắng,...

Chàng trai trả lời CĐM - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những ý kiến trên, chàng trai cũng đã có phản hồi rằng: "Buộc lại để những ai may mắn thực sự nhặt được và sẽ không bay tung toé, nguy hiểm cho người đi sau nha mọi người".

Hiện, dù chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng đoạn clip vẫn đang nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.

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