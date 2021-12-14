Con gái trổ tài 'trùng tu' hàng chân mày cho mẹ, kết quả khiến CĐM chỉ biết thốt lên: 'Biến thành dì ghẻ trong một nốt nhạc'

Xã hội 14/12/2021 20:30

Mới đây, đoạn clip ngắn quay lại quá trình làm chân mày của một cô gái dành cho mẹ của mình khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đang "trùng tu" hàng chân mày cho chính mẹ của mình. Sự thay đổi của "khách hàng đặc biệt" sau đó khiến netizen cười không nhặt được mồm.

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Người mẹ trước khi làm chân mày - Ảnh: Internet

Theo đó, có thể thấy, cô gái trong clip mới học nghề và muốn tặng cho mẹ một cặp chân mày mới hợp với xu hướng hiện nay. Cô đã rất tỉ mỉ trong từng công đoạn từ phát thảo khuôn chân mày, đo đạt cho đến phun xăm. Tuy nhiên, kết quả cứ "sai sai", không như mong đợi. Bởi lẽ, việc chọn cho mẹ - một phụ nữ đứng tuổi - dáng lông mày quá trẻ khiến gương mặt bà trở nên dữ và "khó tính" hơn nhiều.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận hài hước về màn tân trang diện mạo "đi vào lòng đất" này. Nhiều người bình luận đùa rằng: "Nhìn mẹ rất chiến" hay "Thành mẹ Cám luôn", 'Biến mẹ thành dì ghẻ trong 1 nốt nhạc'.

Bên cạnh đó, một số netizen cũng bên vực cô gái khi cho rằng cô đã làm đúng kỹ thuật nhưng chỉ là "hơi đại trà".

 

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