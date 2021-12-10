38 đường, phố ở Hà Nội chính thức được đặt tên theo cách vô cùng ý nghĩa

Xã hội 10/12/2021 10:25

Trong số 38 đường, phố được đặt tên tại Hà Nội, có 2 phố mang tên vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ.

Theo VietNamNet, sáng ngày 10/12, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP năm 2021. Hà Nội đặt tên đối với 38 đường, phố và điều chỉnh độ dài 9 đường, phố.

Trong số 38 đường, phố được đặt tên, có phố Xuân Quỳnh (quận Cầu Giấy) bắt đầu từ ngã ba giao cắt phố Vũ Phạm Hàm, đối diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 (số 5 Vũ Phạm Hàm) đến ngã ba giao cắt đối diện tòa nhà Trung Yên Plaza (UDIC) tại tổ dân phố 28 - phường Trung Hòa. Phố dài 470m, rộng 10m (lòng đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 2m).

Phố Lưu Quang Vũ (quận Cầu Giấy) dự kiến từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Khang tại số nhà 69 đến ngã ba giao cắt ngõ 22 Trung Kính, đối diện trường THCS Yên Hòa. Chiều dài phố là 430m, rộng 17,5-26m (lòng đường 7,5-13m, vỉa hè mỗi bên từ 5 đến 6,5 m).

xuan quynh
Hai vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - Ảnh: Internet

 Ngoài ra còn có các phố như Chế Lan Viên (quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Bá Khoản (quận Cầu Giấy), Thuận An (huyện Gia Lâm); đường Lý Tử Tấn (huyện Thường Tín), Chùa Thầy (huyện Quốc Oai), Bát Tràng (huyện Gia Lâm)…

Theo Thanh Niên, trước đó, thẩm tra tờ trình, Ban Pháp chế HĐND thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết. Đồng thời cho biết, sau khi được HĐND thành phố thông qua, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo công tác gắn biển tên, đánh số nhà đối với các đường, phố mới được đặt tên, đổi tên theo đúng quy định. Ngoài ra, chỉ đạo Sở VH-TT nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn...

Lưu Quang Vũ sinh năm 1948 tại H.Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, quê gốc ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ông là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh. Lưu Quang Vũ là nhà viết kịch, nhà thơ tài hoa. Các vở kịch gắn với tên tuổi của ông như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tôi và chúng ta, Mãi mãi tuổi 17, Nàng Sita... tới nay vẫn còn nguyên giá trị.

Nhà thơ Xuân Quỳnh (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh năm 1942) tại xã Văn Khê, TX.Hà Đông, tỉnh Hà Tây, nay là Q.Hà Đông, Hà Nội. Bà là một trong những nhà thơ nữ xuất sắc của Việt Nam thế kỷ 20, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Thuyền và biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, Tiếng gà trưa... Năm 2017, bà được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vì những thành tựu cho nền văn học nước nhà.

Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh kết hôn năm 1973. Ngày 29.8.1988, hai ông bà và con trai là Lưu Quỳnh Thơ qua đời trong một tai nạn ô tô tại đầu cầu Phú Lương, tỉnh Hải Dương.

 

'Ớn lạnh' hình ảnh 'cắt' mỡ bụng tại Spa, bác sĩ 'rùng mình' bày tỏ quan điểm

'Ớn lạnh' hình ảnh 'cắt' mỡ bụng tại Spa, bác sĩ 'rùng mình' bày tỏ quan điểm

Những vụ tai biến trong quá trình hút mỡ bụng của hội chị em thời gian gần đây làm nhiều người hoang mang. Trên một diễn đàn làm đẹp, hình ảnh chân thực về quá trình này đã được công bố khiến các bác sĩ cũng phải "rùng mình".

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội Phố Lưu Quang Vũ  phố Xuân Quỳnh

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số