38 đường, phố ở Hà Nội chính thức được đặt tên theo cách vô cùng ý nghĩa

Trong số 38 đường, phố được đặt tên, có phố Xuân Quỳnh (quận Cầu Giấy) bắt đầu từ ngã ba giao cắt phố Vũ Phạm Hàm, đối diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 (số 5 Vũ Phạm Hàm) đến ngã ba giao cắt đối diện tòa nhà Trung Yên Plaza (UDIC) tại tổ dân phố 28 - phường Trung Hòa. Phố dài 470m, rộng 10m (lòng đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 2m).

Theo VietNamNet, sáng ngày 10/12, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP năm 2021. Hà Nội đặt tên đối với 38 đường, phố và điều chỉnh độ dài 9 đường, phố.

Ngoài ra còn có các phố như Chế Lan Viên (quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Bá Khoản (quận Cầu Giấy), Thuận An (huyện Gia Lâm); đường Lý Tử Tấn (huyện Thường Tín), Chùa Thầy (huyện Quốc Oai), Bát Tràng (huyện Gia Lâm)…

Phố Lưu Quang Vũ (quận Cầu Giấy) dự kiến từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Khang tại số nhà 69 đến ngã ba giao cắt ngõ 22 Trung Kính, đối diện trường THCS Yên Hòa. Chiều dài phố là 430m, rộng 17,5-26m (lòng đường 7,5-13m, vỉa hè mỗi bên từ 5 đến 6,5 m).

Theo Thanh Niên, trước đó, thẩm tra tờ trình, Ban Pháp chế HĐND thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết. Đồng thời cho biết, sau khi được HĐND thành phố thông qua, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo công tác gắn biển tên, đánh số nhà đối với các đường, phố mới được đặt tên, đổi tên theo đúng quy định. Ngoài ra, chỉ đạo Sở VH-TT nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn...

Lưu Quang Vũ sinh năm 1948 tại H.Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, quê gốc ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ông là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh. Lưu Quang Vũ là nhà viết kịch, nhà thơ tài hoa. Các vở kịch gắn với tên tuổi của ông như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tôi và chúng ta, Mãi mãi tuổi 17, Nàng Sita... tới nay vẫn còn nguyên giá trị.

Nhà thơ Xuân Quỳnh (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh năm 1942) tại xã Văn Khê, TX.Hà Đông, tỉnh Hà Tây, nay là Q.Hà Đông, Hà Nội. Bà là một trong những nhà thơ nữ xuất sắc của Việt Nam thế kỷ 20, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Thuyền và biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, Tiếng gà trưa... Năm 2017, bà được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vì những thành tựu cho nền văn học nước nhà.

Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh kết hôn năm 1973. Ngày 29.8.1988, hai ông bà và con trai là Lưu Quỳnh Thơ qua đời trong một tai nạn ô tô tại đầu cầu Phú Lương, tỉnh Hải Dương.