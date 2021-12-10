'Ớn lạnh' hình ảnh 'cắt' mỡ bụng tại Spa, bác sĩ 'rùng mình' bày tỏ quan điểm

Xã hội 10/12/2021 09:24

Những vụ tai biến trong quá trình hút mỡ bụng của hội chị em thời gian gần đây làm nhiều người hoang mang. Trên một diễn đàn làm đẹp, hình ảnh chân thực về quá trình này đã được công bố khiến các bác sĩ cũng phải "rùng mình".

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc cắt mỡ bụngtạo hình dáng bụng khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Ngay sau khi được chia sẻ, các bác sĩ đã bày tỏ sự bất bình về sự việc.  

Theo Infonet, PGS Đỗ Quang Hùng – Nguyên trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, BV Chợ Rẫy, cho biết ông cũng “rùng mình” trước hình ảnh đó. PGS Hùng cảnh báo nếu người dân ham làm đẹp mà không có kiến thức, giao bản thân mình cho các spa, cơ sở làm đẹp chui, không đủ điều kiện thì tiền mất tật mang, thậm chí nguy hiểm tới cả tính mạng.

mo bung 1
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Infonet

Việc thực hiện bất cứ can thiệp, phẫu thuật nào đều phải do bác sĩ chuyên ngành đó thực hiện chứ không phải do các học viên của các spa, các cơ sở làm đẹp tự nhận là bác sĩ thẩm mỹ trong khi đó không được đào tạo qua trường y và chuyên ngành thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Huy Cảnh, Phụ trách Phó chủ nhiệm khoa Y học thực nghiệm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết hiện nay nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng cao nhưng phía sau đó cũng có nhiều câu chuyện biến chứng đặc biệt các ca thực hiện ở các cơ sở làm đẹp chui, không do bác sĩ có chuyên môn thực hiện.

Kỹ thuật hút mỡ và tạo hình thành bụng thường được chỉ định cho những người có trùng da, thành bụng bị sổ và tích nhiều mỡ, khi đứng lớp da và mỡ này xệ xuống làm cho khách hàng khó chịu, nặng nề, bi quan, chán nản.

Chị em phụ nữ sau sinh gây nên tình trạng sổ bụng, giãn thành bụng gây mất cân đối cũng hay thể gặp ở những phụ nữ sau sinh con da và cân cơ thành bụng co hồi kém. Kỹ thuật này cũng có thể gây biến chứng, nó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng nếu xảy ra các sai sót hay lỗi kỹ thuật hoặc bản thân bệnh nhân có nguy cơ như yếu tố đông máu, nhiễm trùng, mất nước quá nhiều dẫn đến sốc, tắc phổi do các giọt mỡ đi vào hệ tuần hoàn, có thể gây tổn thương các cơ quan trong ổ bụng nếu không kiểm soát tốt kỹ thuật và dụng cụ hút mỡ.

mo bung 2
Một dạng tai biến sau khi hút mỡ bụng - Ảnh: Infonet

Được biết, chỉ trong vòng 1 tháng, TP.HCM đã có 2 trường hợp tử vong vì hút mỡ bụng tại Spa. Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được thực hiện tiểu phẫu gây tê tại chỗ. Riêng các "đại phẫu" như: nâng ngực; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; các thủ thuật bơm và hút mỡ cơ thể... chỉ các bệnh viện được cấp phép mới đủ điều kiện thực hiện.

Theo các bác sĩ chuyên môn về thẩm mỹ, mổ lấy mỡ bụng, tạo hình thành bụng là một phẫu thuật lớn. Bên cạnh đó, cần có những yêu cầu nghiêm ngặt về y tế cho một phòng mổ đủ tiêu chuẩn và phải sẵn sàng các tình huống cấp cứu. Do vậy, chỉ ở bệnh viện mới đủ chức năng thực hiện chứ không thể làm ở phòng khám tư nhân, nhất là ở một spa chỉ chuyên massage, làm đẹp.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay còn rất nhiều cơ sở chưa đủ điều kiện cũng thực hiện hút mỡ bụng điều này rất nguy hiểm.

Hà Nội: Trường học sáng nay chỉ 1 học sinh đến lớp

Hà Nội: Trường học sáng nay chỉ 1 học sinh đến lớp

Hà Nội đã cho phép học sinh khối 12 trở lại trường học trực tiếp. Thế nhưng, trên địa bàn đã xuất hiện trường học mà số học sinh đến lớp không đến 10 người.

Xem thêm
Từ khóa:   hút mỡ bụng spa chui tạo hình dáng bụng

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số