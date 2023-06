Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Infonet

Việc thực hiện bất cứ can thiệp, phẫu thuật nào đều phải do bác sĩ chuyên ngành đó thực hiện chứ không phải do các học viên của các spa, các cơ sở làm đẹp tự nhận là bác sĩ thẩm mỹ trong khi đó không được đào tạo qua trường y và chuyên ngành thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Huy Cảnh, Phụ trách Phó chủ nhiệm khoa Y học thực nghiệm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết hiện nay nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng cao nhưng phía sau đó cũng có nhiều câu chuyện biến chứng đặc biệt các ca thực hiện ở các cơ sở làm đẹp chui, không do bác sĩ có chuyên môn thực hiện.