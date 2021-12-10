Những vụ tai biến trong quá trình hút mỡ bụng của hội chị em thời gian gần đây làm nhiều người hoang mang. Trên một diễn đàn làm đẹp, hình ảnh chân thực về quá trình này đã được công bố khiến các bác sĩ cũng phải "rùng mình".

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc cắt mỡ bụng và tạo hình dáng bụng khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Ngay sau khi được chia sẻ, các bác sĩ đã bày tỏ sự bất bình về sự việc. Theo Infonet, PGS Đỗ Quang Hùng – Nguyên trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, BV Chợ Rẫy, cho biết ông cũng “rùng mình” trước hình ảnh đó. PGS Hùng cảnh báo nếu người dân ham làm đẹp mà không có kiến thức, giao bản thân mình cho các spa, cơ sở làm đẹp chui, không đủ điều kiện thì tiền mất tật mang, thậm chí nguy hiểm tới cả tính mạng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Infonet Việc thực hiện bất cứ can thiệp, phẫu thuật nào đều phải do bác sĩ chuyên ngành đó thực hiện chứ không phải do các học viên của các spa, các cơ sở làm đẹp tự nhận là bác sĩ thẩm mỹ trong khi đó không được đào tạo qua trường y và chuyên ngành thẩm mỹ. Bên cạnh đó, TS Nguyễn Huy Cảnh, Phụ trách Phó chủ nhiệm khoa Y học thực nghiệm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết hiện nay nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng cao nhưng phía sau đó cũng có nhiều câu chuyện biến chứng đặc biệt các ca thực hiện ở các cơ sở làm đẹp chui, không do bác sĩ có chuyên môn thực hiện.

Kỹ thuật hút mỡ và tạo hình thành bụng thường được chỉ định cho những người có trùng da, thành bụng bị sổ và tích nhiều mỡ, khi đứng lớp da và mỡ này xệ xuống làm cho khách hàng khó chịu, nặng nề, bi quan, chán nản. Chị em phụ nữ sau sinh gây nên tình trạng sổ bụng, giãn thành bụng gây mất cân đối cũng hay thể gặp ở những phụ nữ sau sinh con da và cân cơ thành bụng co hồi kém. Kỹ thuật này cũng có thể gây biến chứng, nó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng nếu xảy ra các sai sót hay lỗi kỹ thuật hoặc bản thân bệnh nhân có nguy cơ như yếu tố đông máu, nhiễm trùng, mất nước quá nhiều dẫn đến sốc, tắc phổi do các giọt mỡ đi vào hệ tuần hoàn, có thể gây tổn thương các cơ quan trong ổ bụng nếu không kiểm soát tốt kỹ thuật và dụng cụ hút mỡ. Một dạng tai biến sau khi hút mỡ bụng - Ảnh: Infonet Được biết, chỉ trong vòng 1 tháng, TP.HCM đã có 2 trường hợp tử vong vì hút mỡ bụng tại Spa. Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được thực hiện tiểu phẫu gây tê tại chỗ. Riêng các "đại phẫu" như: nâng ngực; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; các thủ thuật bơm và hút mỡ cơ thể... chỉ các bệnh viện được cấp phép mới đủ điều kiện thực hiện. Theo các bác sĩ chuyên môn về thẩm mỹ, mổ lấy mỡ bụng, tạo hình thành bụng là một phẫu thuật lớn. Bên cạnh đó, cần có những yêu cầu nghiêm ngặt về y tế cho một phòng mổ đủ tiêu chuẩn và phải sẵn sàng các tình huống cấp cứu. Do vậy, chỉ ở bệnh viện mới đủ chức năng thực hiện chứ không thể làm ở phòng khám tư nhân, nhất là ở một spa chỉ chuyên massage, làm đẹp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay còn rất nhiều cơ sở chưa đủ điều kiện cũng thực hiện hút mỡ bụng điều này rất nguy hiểm.

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