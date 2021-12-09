Hà Nội: Trường học sáng nay chỉ 1 học sinh đến lớp

Hà Nội đã cho phép học sinh khối 12 trở lại trường học trực tiếp. Thế nhưng, trên địa bàn đã xuất hiện trường học mà số học sinh đến lớp không đến 10 người.

Theo Tiền Phong, trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) có 681 học sinh lớp 12, nhưng trong ngày đầu tiên đi học chỉ có 33 em đến lớp. Đến ngày thứ 2 chỉ còn 9 học sinh tới trường. Bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng trường cho biết, nhà trường thực hiện đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, chỉ có 50% học sinh lớp 12 đến trường vào các ngày: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 50% em còn lại đi học: thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy. Trường THPT Trần Nhân Tông nằm trên địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 2, đủ điều kiện dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều học sinh ở khu vực tình hình dịch bệnh phức tạp, trong đó nhiều em thuộc khu vực phong tỏa hoặc phải đi cách ly y tế. Trước đó, một học sinh đến trường tiêm vắc xin là F0, dẫn tới cả giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp trở thành F1 phải cách ly tập trung. Toàn trường hiện có 12 học sinh là F0 đang được điều trị nhưng đều ở tình trạng nhẹ. "Với tình hình như thế, phụ huynh chưa yên tâm cho con tới trường, có thể thông cảm được. Trước đó, trường có khảo sát ý kiến phụ huynh, chỉ có 9 người đồng ý cho con đi học. Do đó, trong ngày đầu có 33 học sinh đi học chúng tôi đã rất mừng", bà Hậu nói.

Cũng theo bà Hậu, hiện trường kết hợp 2 phương thức dạy học trực tuyến và trực tiếp. Với những lớp chỉ có 1-2 học sinh đến học, giáo viên vẫn dạy trực tiếp đồng thời kết nối màn hình máy chiếu để các em ở nhà học trực tuyến vẫn cảm nhận được không khí trên lớp. "Quan điểm của trường là chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội nên dù chỉ có một học sinh đi học cũng phải có giáo viên giảng dạy", bà Hậu nói. Theo VietNamNet, trong ngày gày 8/12, có 27 học sinh (tức đã giảm 6 em, từ 33 xuống 27 ở nhóm học sinh học ngày chẵn) đến trường. Đến hôm nay, ngày 9/12, được biết, trường chỉ có duy nhất 1 em (tức đã giảm 8 em, từ 9 xuống 1 ở nhóm học sinh học ngày lẻ) đến trường.

Hình ảnh tại lớp học sáng nay - Ảnh: VietNamNet Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, chuyện này là bình thường vì một bộ phận cha mẹ học sinh còn tâm lý e ngại nên không dám cho con trở lại trường. Tuy nhiên, theo ông Tiến, Sở GD-ĐT Hà Nội vẫn đánh giá rất cao các trường dù có rất ít học sinh đến trường nhưng vẫn tổ chức dạy học trực tiếp và linh hoạt các hình thức để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Theo ông Tiến, cách làm của Trường THPT Trần Nhân Tông là điển hình cho nỗ lực để trường học có thể dần mở cửa trở lại. Với những trường hiện dựa trên ý kiến của phụ huynh chưa tổ chức dạy học trực tiếp, ông Tiến cho hay, tại cuộc họp với lãnh đạo các trường THPT sáng 8/12, Sở GD-ĐT đã quán triệt chỉ đạo hiệu trưởng các trường cần thể hiện rõ trách nhiệm. Theo đó, một mặt cần tăng cường công tác tuyên truyền tới phụ huynh về công tác phòng, chống dịch của nhà trường để giúp họ yên tâm; mặt khác phải giúp gia đình và học sinh hiểu giá trị của việc đi học trực tiếp. Ông Tiến cho hay, khi UBND TP đã quyết định cho học sinh trở lại trường thì các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc và đáp ứng nhu cầu được đến trường của học sinh, dù ở đâu đó số lượng này là rất nhỏ.

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