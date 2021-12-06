Liên quan đến chàng trai với phát ngôn "ly hôn nếu không sinh được con trai" trên gameshow "Hành lý tình yêu", mới đây, đạo diễn chương trình đã có tâm thư xin lỗi khán giả và tiết lộ nhiều điều bất ngờ về những sự những ồn ào vừa qua.

Những ngày gần đây, chàng trai có tên Công Hoàng - một trong những người tham gia chương trình "Hành lý tình yêu" - đã khiến dư luận "dậy sóng" khi đưa ra những phát ngôn gây sốc như: "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai" hay "của ngon vật lạ sẽ để ở mâm trên, còn thừa mới dọn xuống mâm dưới". Được biết, dưới sự chỉ trích dữ dội của dư luận, Công Hoàng đã đăng tải một đoạn clip xin lỗi khán giả, đặc biệt là người dân Huế. Qua đó, anh hứa hẹn từ giờ sẽ lựa chọn kịch bản kỹ càng hơn và kiểm soát tốt lời nói để không gây ảnh hưởng tới người khác.

Công Hoàng và phát ngôn gây sốc tại chương trình - Ảnh: Internet Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ, mới đây, đạo diễn của "Hành Lý Tình Yêu" – Nguyễn Nam đã gửi thư chia sẻ về trường hợp trai Huế và những ồn ào thời gian vừa qua. Theo đó, đạo diễn và ekip chương trình xin nghiêm túc tiếp thu những phản hồi và góp ý của khán giả. Qua báo chí và mạng xã hội, phía ekip chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả Huế về việc đã đưa ra quan điểm và câu chuyện của một cá nhân thiếu khéo léo, có thể dẫn đến những hiểu lầm về văn hóa vùng miền. Bên cạnh đó, trong tâm thư, đạo diễn cũng cho biết, để khắc phục những thiếu sót nêu trên, chương trình sẽ biên tập cắt bỏ những nội dung này. Bức tâm thư xin lỗi của đạo diễn - Ảnh: Tuổi Trẻ Đáng chú ý, đạo diễn Nguyễn Nam khẳng định những phát ngôn của người chơi và ban cố vấn đều là "tình huống thực tế" tại sân khấu và sẽ chuyển toàn bộ biên bản quá trình làm việc tới cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ.

"Đối với dư luận người chơi Công Hoàng diễn theo kịch bản dàn dựng bởi chương trình, tôi và ekip sản xuất khẳng định thực hiện theo đúng tiêu chí của chương trình đó là những phát ngôn của người chơi, những tranh luận giữa Ban cố vấn là tình huống thực tế tại sân khấu. Để xác minh sự việc này, chúng tôi đã chuyển toàn bộ biên bản quá trình làm việc với người chơi, soucre gốc ghi hình, clip phỏng vấn hậu trường… tới cơ quan chức năng" - trích tâm thư của đạo diễn Nguyễn Nam. Cuối cùng, đạo diễn mong khán giả sẽ tiếp tục theo dõi gameshow "Hành Lý Tình Yêu". Đạo diễn Nguyễn Nam - Ảnh: Internet Được biết, đạo diễn Nguyễn Nam từng là nhà quay phim nổi tiếng trong giới làm phim Việt Nam qua các bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Hotboy nổi loạn… và những MV ca nhạc. Ông cũng là đạo diễn cho chương trình truyền hình nổi tiếng như Bố ơi mình đi đâu thế?, Top chef Việt Nam - Đầu bếp thượng đỉnh, Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ, và nay là Hành lý tình yêu.

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