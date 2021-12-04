Mới đây, mẹ của nữ sinh bị chủ shop quần áo ở Thanh Hóa hành hung vì trộm chiếc váy của cửa hàng đã lên tiếng tiết lộ về tình trạng con gái cũng như nguyện vọng của gia đình lúc này.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị chủ shop quần áo hành hung, cắt dây áo ngực vì trộm chiếc váy giá 160 nghìn đồng, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trưa 4/12, bà B. - mẹ thiếu nữ M. (SN 2004, trú tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa - cũng là nạn nhân trong vụ việc cho biết, trong sáng nay, bà và gia đình đã đưa con gái đến bệnh viện khám. Ngoài việc bị choáng, phải tiếp tục theo dõi, sau sự việc xảy ra, con gái bà hiện đang học lớp 12 còn bị suy nhược về tinh thần, "chỉ ở lì trong nhà, xấu hổ, không dám ra ngoài, không dám gặp người lạ cũng như đi học". "Do cháu bị choáng đầu nên gia đình đưa ra viện để kiểm tra và hiện tại, cháu vẫn đang nằm viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Gia đình chúng tôi biết lỗi ban đầu là do con gái mình gây ra và việc trộm đồ hoàn toàn không đúng nên đã đến xin lỗi, nói chuyện nhưng thực sự xem clip xong mới thấy chủ quán quần áo quá đáng. Cháu tuổi còn dại lại là con gái mà làm như vậy rồi tung clip lên làm cháu xấu hổ, sợ không dám gặp ai" - bà B. chia sẻ. Nữ sinh bị hành hung trong clip - Ảnh: Cắt từ clip Nói về nguyện vọng của gia đình hiện tại, mẹ của nạn nhân cho hay, gia đình hiện cũng đang rất rối bời nên trước mắt chỉ mong mọi việc được sớm giải quyết đúng pháp luật để cháu sớm ổn định tinh thần, lo việc học hành.

Cũng theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước đó, luật sư Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Luật hợp danh The Light (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, ông đã liên hệ với mẹ thiếu nữ M. và thống nhất là thứ 3 tuần tới, sẽ vào thăm cháu cũng như tư vấn, hướng dẫn cụ thể cho gia đình về những vấn đề liên quan đến pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cháu. Sau đó, gia đình sẽ có thống nhất để có đơn mời luật sư tham gia bảo vệ. Hai vợ chồng Hường bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp Theo Người Lao Động, cũng trong trưa ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố hai vợ chồng chụ shop quần áo trên về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xôn xao clip nhân viên bị 'trừng trị' dã man, nghi là của bà chủ shop hành hung nữ sinh ở Thanh Hóa? Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi tiếp tục xuất hiện một đoạn clip được cho là của chủ shop M.H - người hành hung nữ sinh vì trộm váy 160 nghìn đồng - ra tay "trừng trị" nữ nhân viên cách đây vài tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-bi-chu-shop-hanh-hung-vi-trom-chiec-vay-160-nghin-dong-me-nan-nhan-dau-xot-tiet-lo-tinh-trang-hien-tai-cua-con-gai-439876.html