Vụ nữ sinh bị chủ shop hành hung vì trộm chiếc váy 160 nghìn đồng: Mẹ nạn nhân đau xót tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái

Xã hội 04/12/2021 16:44

Mới đây, mẹ của nữ sinh bị chủ shop quần áo ở Thanh Hóa hành hung vì trộm chiếc váy của cửa hàng đã lên tiếng tiết lộ về tình trạng con gái cũng như nguyện vọng của gia đình lúc này.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị chủ shop quần áo hành hung, cắt dây áo ngực vì trộm chiếc váy giá 160 nghìn đồng, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trưa 4/12, bà B. - mẹ thiếu nữ M. (SN 2004, trú tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa - cũng là nạn nhân trong vụ việc cho biết, trong sáng nay, bà và gia đình đã đưa con gái đến bệnh viện khám. Ngoài việc bị choáng, phải tiếp tục theo dõi, sau sự việc xảy ra, con gái bà hiện đang học lớp 12 còn bị suy nhược về tinh thần, "chỉ ở lì trong nhà, xấu hổ, không dám ra ngoài, không dám gặp người lạ cũng như đi học".

"Do cháu bị choáng đầu nên gia đình đưa ra viện để kiểm tra và hiện tại, cháu vẫn đang nằm viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Gia đình chúng tôi biết lỗi ban đầu là do con gái mình gây ra và việc trộm đồ hoàn toàn không đúng nên đã đến xin lỗi, nói chuyện nhưng thực sự xem clip xong mới thấy chủ quán quần áo quá đáng. Cháu tuổi còn dại lại là con gái mà làm như vậy rồi tung clip lên làm cháu xấu hổ, sợ không dám gặp ai" - bà B. chia sẻ. 

trom chiec vay 1
Nữ sinh bị hành hung trong clip  - Ảnh: Cắt từ clip

Nói về nguyện vọng của gia đình hiện tại, mẹ của nạn nhân cho hay, gia đình hiện cũng đang rất rối bời nên trước mắt chỉ mong mọi việc được sớm giải quyết đúng pháp luật để cháu sớm ổn định tinh thần, lo việc học hành.

Cũng theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước đó, luật sư Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Luật hợp danh The Light (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, ông đã liên hệ với mẹ thiếu nữ M. và thống nhất là thứ 3 tuần tới, sẽ vào thăm cháu cũng như tư vấn, hướng dẫn cụ thể cho gia đình về những vấn đề liên quan đến pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cháu. Sau đó, gia đình sẽ có thống nhất để có đơn mời luật sư tham gia bảo vệ.

trom chiec vay 2
Hai vợ chồng Hường bị khởi tố -  Ảnh: Công an cung cấp

Theo Người Lao Động, cũng trong trưa ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố hai vợ chồng chụ shop quần áo trên về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Xôn xao clip nhân viên bị 'trừng trị' dã man, nghi là của bà chủ shop hành hung nữ sinh ở Thanh Hóa?

Xôn xao clip nhân viên bị 'trừng trị' dã man, nghi là của bà chủ shop hành hung nữ sinh ở Thanh Hóa?

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi tiếp tục xuất hiện một đoạn clip được cho là của chủ shop M.H - người hành hung nữ sinh vì trộm váy 160 nghìn đồng - ra tay "trừng trị" nữ nhân viên cách đây vài tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   chủ shop quần áo hành hung nữ sinh trộm váy chiếc váy giá 160k

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 45 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số