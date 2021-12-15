Mới đây, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Uông Bí (Quảng Ninh) đã tiến hành phẫu thuật thành công một ca ung thư vú giai đoạn muộn với khối u đã vỡ, sùi loét.

Theo thông tin trên webiste của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, mới đây, các bác sĩ tại đây đã tiến hành phẫu thuật thành công một ca ung thư vú giai đoạn muộn với khối u đã vỡ, sùi loét. Bệnh nhân nữ 44 tuổi ở Quảng Yên, Quảng Ninh phát hiện có khối u ở vú phải từ lâu nhưng chưa đi khám và điều trị gì. Khi khối u vỡ ra, lở loét, chảy máu, chảy mủ, bốc mùi hôi thối khó chịu, người bệnh mới vội vàng tới viện. Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy kiệt, mệt mỏi nhiều, thiếu máu nặng, khối u vú phải căng to, đã vỡ, sùi loét, chảy máu.

Bác sĩ Khoa Phẫu trị - Xạ trị và Y học hạt nhân cho biết, bệnh nhận tên Đ.T.L., đã bị tổn thương thâm nhiễm toàn bộ vú phải, giai đoạn lan rộng tại chỗ không còn khả năng phẫu thuật triệt căn. Người bệnh được chỉ định và tiến hành điều trị hóa chất nhiều đợt. Tuy nhiên khối u đã lan rộng, nên đáp ứng kém, khối u còn tiếp tục lan rộng hơn, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống.

Người bệnh đến khám với khối u vú sưng phồng, lở loét, chảy mủ hôi thối - Ảnh: Wedsite bệnh viện Theo Sức khỏe và Đời sống, cũng đưa tin về sự việc, được biết, sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Kíp phẫu thuật đã cắt bỏ khối u và tái tạo vú bằng vạt da cơ ngang bụng (vạt TRAM) cho người bệnh. Khối u được cắt bỏ có kích thước 20x20x10cm. Đến nay sau hơn 2 tuần điều trị, hiện sức khỏe người bệnh ổn định, vết mổ khô, phần vạt da cơ được nuôi dưỡng tốt. Bênh nhân L. chia sẻ: "Những tưởng tôi sẽ phải sống với khối u vú lớn lan rộng, luôn chảy mủ, hôi thối, đau đớn đến suốt cuộc đời, thì đến nay sau phẫu thuật, sức khỏe của tôi đã tốt hơn rất nhiều, không còn cảm giác khối u luôn nặng trĩu bên người". Ung thư vú là căn bệnh có thể phát hiện sớm và chữa khỏi nếu điều trị kịp thời và đúng phương pháp, việc phát hiện càng sớm thì điều trị càng đơn giản, hiệu quả, tỷ lệ chữa khỏi càng cao và chi phí điều trị càng thấp. Với trường hợp bệnh nhân nói trên thì tổn thương lan rộng, thâm nhiễm toàn bộ vú phải và thành ngực nên không còn khả năng điều trị khỏi, tuy nhiên phẫu thuật giúp cho bệnh nhân kéo dài thời gian, nâng cao chất lượng cuộc sống. Do vậy, khuyến cáo người bệnh khi phát có khối u vú cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm để đạt được hiệu quả tốt nhất.

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