Cuối cùng 'thầy ông nội' cũng chịu lộ diện sau chuyến thăm 'bất thành' của bà Phương Hằng, tươi tắn cùng đệ tử 'ruột' 'đi đâu đó'!

Xã hội 24/11/2021 15:09

Trưa ngày 24/11, một đệ tử thân cận của "thầy ông nội" đã đăng tải hình ảnh của ông Lê Tùng Vân sau loạt ồn ào với bà Phương Hằng. Đáng chú ý, "thầy trò" Tịnh thất Bồng Lai tiết lộ đang đi "công chuyện".

Thời gian gần đây, cái tên "Tịnh thất Bồng Lai" thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Từ sau ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng về vấn đề xét nghiệm ADN, ông "Lê Tùng Vân" vẫn dùng dằng chưa xác nhận "sét kèo". 

Đáng chú ý, vào buổi "ghé thăm" của nữ đại gia đến cơ sở này, "thầy ông nội" lại cáo ốm và cương quyết không tiếp. Trong suốt quá trình các Youtuber "vây chặt" Tịnh thất, ông Lê Tùng Vân cũng không lộ diện mà chỉ để các "đệ tử" livestream trên MXH.

Tuy nhiên, đến trưa ngày 24/11, một "tu sĩ" tại cơ sở này đã đăng tải hình ảnh ông Vân cùng bà Cúc và một số "đệ tử" ruột đang trên đường ngang qua núi Két.

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Bài đăng của Hoàn Nguyên - Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của người này, đoàn đang đi đến Châu Đốc có "công chuyện". Trên đường dừng lại để chụp ảnh kỷ niệm khi đi ngang qua núi Két.

Trong ảnh, ông Lê Tùng Vân xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ khác với vẻ mệt mỏi, nằm một chỗ như các clip đáp trả bà Phương Hằng trước đó.

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Ông Lê Tùng Vân tươi cười chụp ảnh cùng các 'đệ tử' - Ảnh: FBNV

Lần đầu "comeback" sau thời gian "nghênh chiến" với bà chủ Đại Nam của "Thầy ông nội" đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, nhiều netizen đã vội vàng vào nhắc khéo về "chuyến thăm" lần trước và thắc mắc về tình hình sức khỏe của ông Lê Tùng Vân. Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng "cả nhà" đang "đi trốn" gây xôn xao cõi mạng.

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Bình luận 'cà khịa' của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Hiện, những vấn đề xoay quanh Thiền am bên bờ vũ trụ nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận và vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ. 

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Từ khóa:   thầy ông nội Lê Tùng Vân Tịnh thất Bồng Lai

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