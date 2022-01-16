Sau buổi làm việc kéo dài 3 tiếng với mẹ ruột của bé V.A, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết Nguyễn Kim Trung Thái từng là một người cha mẫu mực. Tuy nhiên, sau khi gặp Trang thì anh đã thay đổi tính nết và dẫn tới việc gia đình đổ vỡ.

Vào ngày 15/1, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội), người hiện đang bảo vệ quyền và lợi ích hợp phát cho bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) bạo hành tử vong đã có buổi làm việc kéo dài 3 tiếng với mẹ cháu bé. Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, Luật sư Thơm khẳng định hiện tại chỉ có 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A. Trong buổi nói chuyện này, giữa luật sư và mẹ đẻ bé V.A. đã đề cập về những quan điểm của mẹ bé A. trong việc bé gái này không được gặp mẹ hay liên lạc với mẹ sau khi ly hôn.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có buổi làm việc kéo dài 3 tiếng với mẹ - Ảnh: Internet Qua tâm sự, mẹ bé chia sẻ về việc không biết con bị đánh là do Trang ngăn cấm mọi thông tin liên lạc với 2 mẹ con kể từ khi ly hôn bé A. về ở với bố đẻ và "dì ghẻ". Luật sư Thơm cho biết: "Qua làm việc thì mẹ bé kể thời kỳ còn chung sống thì Thái (Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, bố bé V.A.) là người rất có trách nhiệm. Lúc gia đình còn hạnh phúc chưa ly hôn, Thái chưa bao giờ đánh đập vợ con, về cơ bản anh ta là một người cha mẫu mực. Tuy nhiên, sau khi gặp Trang thì thay đổi tính nết và dẫn tới việc gia đình đổ vỡ. Khi hôn nhân đổ vỡ dẫn đến rất nhiều chuyện đau lòng xunh quang....". Luật sư Thơm cho biết thêm, sau khi ly hôn vợ, Thái công khai mối quan hệ với Trang thì rất nhiều người không đồng tình về mối tình này bởi "trái luân thường đạo lý". Do đó, việc bị nhiều người ngăn cấm chuyện tình cảm càng khiến Trang thêm bực tức khi phải sống cùng nhà với bé V.A. Còn giữa mẹ bé V.A. và Trang không có quen biết gì với nhau và trước khi hôn nhân đổ vỡ thì mẹ bé có biết nguyên nhân là do người thứ 3 và điều này chính là do Thái nói.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé V.A chỉ vì Thái và vợ cũ từng hạnh phúc - Ảnh: Internet Luật sư Thơm chia sẻ thêm: "Khi Trang về chung sống với Thái đã dùng mọi biện pháp không để cho bé A. tiếp cận với mẹ và càng tỏ ra bực tức khi biết giữa Thái và vợ cũ đã có quãng thời gian sống hạnh phúc. Dù cắt đứt nhưng không thể đứt được tình mẫu tử. Khi mà cháu nhớ mẹ lại quấy khóc khiến cho Trang càng thêm bực tức và dẫn tới việc hành hạ bé A...". Luật sư Thơm cũng khẳng định: "Nguyên nhân về việc cháu bé bị bạo hành tử vong cơ bản theo luật sư được biết là do sự bực tức của Trang trước việc mẹ đẻ của bé và chồng cũ là Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) từng có khoảng thời gian chung sống hạnh phúc....". Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet Trước đó, theo báo Người lao động đưa tin, vào ngày 4/1, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người". Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra về vụ việc này.

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