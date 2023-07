Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có buổi làm việc kéo dài 3 tiếng với mẹ - Ảnh: Internet

Qua tâm sự, mẹ bé chia sẻ về việc không biết con bị đánh là do Trang ngăn cấm mọi thông tin liên lạc với 2 mẹ con kể từ khi ly hôn bé A. về ở với bố đẻ và "dì ghẻ". Luật sư Thơm cho biết: "Qua làm việc thì mẹ bé kể thời kỳ còn chung sống thì Thái (Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, bố bé V.A.) là người rất có trách nhiệm. Lúc gia đình còn hạnh phúc chưa ly hôn, Thái chưa bao giờ đánh đập vợ con, về cơ bản anh ta là một người cha mẫu mực. Tuy nhiên, sau khi gặp Trang thì thay đổi tính nết và dẫn tới việc gia đình đổ vỡ. Khi hôn nhân đổ vỡ dẫn đến rất nhiều chuyện đau lòng xunh quang....".

Luật sư Thơm cho biết thêm, sau khi ly hôn vợ, Thái công khai mối quan hệ với Trang thì rất nhiều người không đồng tình về mối tình này bởi "trái luân thường đạo lý". Do đó, việc bị nhiều người ngăn cấm chuyện tình cảm càng khiến Trang thêm bực tức khi phải sống cùng nhà với bé V.A. Còn giữa mẹ bé V.A. và Trang không có quen biết gì với nhau và trước khi hôn nhân đổ vỡ thì mẹ bé có biết nguyên nhân là do người thứ 3 và điều này chính là do Thái nói.