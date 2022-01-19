Phía bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết bé gái A. từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, đinh vít trong đường tiêu hóa, bó bột tay, đau bên tai.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, vào ngày 18/1, Ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất cho biết, khoảng 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái 3 tuổi - Đ.N. A ở xã Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói: từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện. Tiếp đó, trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần. Qua chẩn đoán sơ bộ, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chuyển viện, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, đã đặt ống thở, chụp phim, làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quan trên hộp sọ bệnh nhi. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có những hình ảnh như đinh bắn vào sọ. Tất cả có 9 đinh.

Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ bệnh nhi - Ảnh: BVCC Bên cạnh đó, báo Người Lao động đưa tin, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cũng cho biết đã xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của bé gái. Theo ông Kiên, cách đây khoảng 3 tháng, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật như đinh vít ở đường tiêu hóa. Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Đến trước khi vào viện 30 phút thì bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật.

Lịch sử bệnh án của bé gái có 9 vật như đinh ở đầu: Bó bột tay, đinh vít ở đường tiêu hóa, ngộ độc thuốc trừ sau - Ảnh: Internet Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hiệu, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) cho biết, vào trưa cùng ngày, tổng đài đơn nhận được một cuộc điện thoại "cầu cứu" của ông nội bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài đã chuyển ngay cho Trung tâm công tác xã hội Hà Nội. Sau đó, Trung tâm Công tác xã hội đã liên hệ với bệnh viện Xanh Pôn và công an. Về phía Bệnh viện Xanh Pôn sau khi tiếp nhận bệnh nhi trên thấy dấu hiệu nghi ngờ đã báo cho công an phường Điện Biên (Quận Ba Đình). Công an huyện Thạch Thất cũng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Hiện tại, bé Đ.N.A. vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Bệnh nhi được các bác sĩ điều trị tích cực tại Khoa hồi sức cấp cứu nhi.

Hình ảnh X-quang như 9 đinh bắn vào sọ, bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nghi ngờ bị bạo hành, nguy cơ tử vong cao Hình ảnh trên phim X-quang của bé gái 3 tuổi (ngụ tại Thạch Thất, Hà Nội) cho thấy giống có 9 đinh bắn vào sọ. Bệnh nhi hiện đang trong tình trang hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

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