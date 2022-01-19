Theo lãnh đạo xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội), bé gái 3 tuổi bị 9 dị vật găm trong não có thể là do súng bắn đinh bắn vào, vì địa phương là làng nghề gỗ.

Dẫn tin từ Thanh Niên, tối 18/1, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (H.Thạch Thất, Hà Nội) - ông Nguyễn Trung Chi cho biết buổi sáng đơn vị này nhận tin báo của một người dân trên địa bàn về việc cháu nội là N.A (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu) có dấu hiệu bị bạo hành, trong sọ có nhiều vật kim loại nghi là đinh. 9 vật thể giống đinh găm trong sọ não bé N.A (Ảnh: Thanh Niên) UBND xã Canh Nậu đã lập tức báo cáo lên Công an huyện Thạch Thất sai khi tiếp nhận trình báo. Cơ quan công an hiện cũng đã vào cuộc để làm rõ.

Theo lãnh đạo UBND xã Canh Nậu, việc bé N.A bị găm 9 dị vật trong đầu có nhiều khả năng cháu bé đã bị súng bắn đinh bắn vào đầu. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đợi kết luận của cơ quan chuyên môn: “Theo nhận định ban đầu thì nhiều khả năng cháu bé có thể bị súng bắn đinh bắn vì ở địa phương này là làng nghề làm gỗ. Tuy nhiên, đây mới là nhận định còn cụ thể thế nào và nguyên nhân dẫn tới sự việc vẫn đang được Công an huyện Thạch Thất điều tra làm rõ” - ông Chi cho biết. Cháu N.A là con út trong gia đình có 3 chị em. Khoảng tháng 6/2021, bố mẹ cháu N.A ly hôn, 2 người con đầu theo bố, còn N.A sống cùng mẹ: “Trước đây bố đẻ cháu bé làm thợ xây, còn mẹ đi đánh giấy ráp thuê cho các hộ làm gỗ. Cả 2 bên nội ngoại đều thuộc diện khó khăn trên địa bàn” - lãnh đạo địa phương thông tin thêm.

Bé N.A vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và được cấp cứu nhi tại BV Xanh Pôn (Ảnh: Internet) Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa H.Thạch Thất, trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu và phát hiện có 9 dị vật trong đầu, bé N.A từng nhiều lần phải nhập viện trước đó. Cách đây 3 tháng bé từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu phải nhập viện điều trị. Sau đó khoảng 2 tháng, bé tiếp tục phải phải nhập viện ở địa phương vì có dị vật đường tiêu hóa. Hiện tại, bé N.A vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi- tuyến cao nhất về cấp cứu nhi tại BV Xanh Pôn trong tình trạng rất nặng, các bác sĩ đang hết sức cố gắng giành lại sự sống cho cháu.

Vụ cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu: Ở với mẹ 8 tháng thì 4 lần nhập viện, từng nuốt đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu chỉ còn 20% cơ hội sống sót Liên quan đến vụ cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu, mới đây, bác gái của nạn nhân đã tiết lộ nhiều chi tiết đau lòng về những gì cháu đã phải chịu đựng từ sau khi bố mẹ ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-bi-gam-9-dinh-trong-so-nao-co-nhieu-kha-nang-la-do-sung-ban-dinh-ban-vao-446858.html