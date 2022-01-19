Trả lời báo chí, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất, ông Vương Trung Kiên cho biết 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, chiều 18/1, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) cho biết cơ quan công an đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ bé gái 3 tuổi hôn mê, nguy cơ tử vong do có dị vật giống đinh trong hộp sọ.

Qua chuẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não. Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, bệnh viện Đa Khoa Thạch Thất đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Sau đó, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Bé đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, Thanh Niên đưa tin, theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa H.Thạch Thất, sau khi Bệnh viện Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp thì có 9 vật thể giống đinh ghim trong sọ bệnh nhi, tỉ lệ tử vong rất cao.

Lãnh đạo Công an H.Thạch Thất cho biết sau khi tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, cơ quan này đã vào phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh.

“Bố mẹ cháu đã bỏ nhau, cháu bé ở với mẹ và hiện mẹ cháu đang chăm sóc con tại bệnh viện nên chưa thể triệu tập làm việc, cháu bé đang hôn mê. Chúng tôi đang điều tra, có kết quả sẽ thông tin sau”, lãnh đạo Công an H.Thạch Thất cho hay.

Cập nhật thông tin mới nhất vào cuối giờ chiều 18/1, theo báo Sức khỏe và Đời sống, em bé đang điều trị ở khoa Hồi sức Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn, tình trạng rất nguy kịch.

Cũng theo giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được đưa lên cấp cứu rồi gia đình lại chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Được biết, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật, lãnh đạo bệnh viện kể.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, theo quy trình, Bệnh viện đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Vị lãnh đạo này cũng cho biết, trong hôm nay, Công an huyện Thạch Thất đã đến Bệnh viện Thạch Thất và Bệnh viện Xanh Pôn để làm việc về trường hợp trên.

9 dị vật được cho là đinh ghim trong hộp sọ của bé gái - Ảnh: Người Lao Động

Trả với với Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 18/1, ông Đỗ Hữu Chức, 68 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, tức tốc lên Bệnh viện Xanh Pôn sau khi nghe được điện thoại báo cháu gái nguy kịch.

Ông cho hay những lần trước cháu nhập viện, đều bỏ qua không muốn truy cứu. Tuy nhiên, lần này ông mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân bé A. hôn mê sau, có 9 dị vật nghi là đinh trên hộp sọ.

"Con bé mới có 3 tuổi mà bị tới 9 cái đinh đóng vào đầu là quá bất thường, không thể chấp nhận được. Dù sự việc có như nào tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ sự việc...", ông Chức bức xúc nói.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.