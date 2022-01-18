Bộ Y tế đề nghị các địa phương không nên bắn pháo hoa dịp Tết 2022

Xã hội 18/01/2022 14:17

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc bắn pháo hoa và các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bộ Y tế cho biết, hiện nay, nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 hằng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Ngoài ra, biến chủng Omicron đang lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa, nếu tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo tuân thủ quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách), không tập trung đông người xung quanh khu vực bắn pháo hoa.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, VietNamNet đưa tin, ngày 13/1, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định, TP không bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán 2022. Các hoạt động mừng xuân khác vẫn tổ chức bình thường.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo, việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bảo đảm tiếp tục thực hiện hiệu quả thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh.

Các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hoạt động vui chơi, lễ hội lớn, nghi lễ tôn giáo có tập trung đông người tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch; đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn.

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Từ khóa:   bắn pháo hoa dịp Tết COVID-19 Tết Nguyên Đán 2022

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