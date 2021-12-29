Dịch COVID-19 bùng phát khó lường, một tỉnh khu vực phía Bắc yêu cầu người dân không ra đường sau 22h

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian thực hiện từ 29/12/2021 đến hết 12/1/2022.

Theo nguồn tin từ VOV, tối 28/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian thực hiện từ 29/12/2021 đến hết 12/1/2022, tùy thuộc diễn biến dịch bệnh có thể tiếp tục kéo dài. Người dân được yêu cầu không ra ngoài từ 22h hôm trước đến 4h hôm sau, trừ các trường hợp như thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về… nhưng phải có giấy tờ liên quan là thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác.

Các hoạt động ngoài trời tập trung không quá 10 người, bảo đảm giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người. Các nhà hàng, các quán ăn, cửa hàng dịch vụ ăn, uống, cà phê không phục vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng tập thể hình, yoga, spa, phòng game, quán bi-a, rạp chiếu phim…; không tổ chức tụ tập đông người liên hoan tất niên.

Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, theo Tiền Phong đưa tin,tỉnh Bắc Ninh yêu cầu những người đi/về giữa các địa phương có dịch (các địa phương cấp độ 3 (vùng vàng), cấp độ 4 (vùng đỏ) chủ động tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm COVID-19. Các Tổ COVID cộng đồng tiếp tục “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, kiểm soát chặt chẽ di biến động nhân khẩu và các công dân có biểu hiện sốt, ho, đau họng,… hàng ngày báo cáo về Trạm Y tế xã để được tư vấn, hướng dẫn, quản lý sức khỏe kịp thời và tiến hành thực hiện các biện pháp cách ly ngay nếu có liên quan đến các yếu tố dịch tễ. Kêu gọi, tuyên truyền vận động người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, đủ sức khoẻ, tự nguyện tham gia quản lý, chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức tiêm vét vắc xin, thành lập các tổ tiêm vắc xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm 100% các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao được tiêm đầy đủ vắc xin phòng COVID-19 và những người đã tiêm 2 liều vắc xin đã qua 3 tháng. Tỉnh Bắc Ninh xác đinh đây là yêu cầu bắt buộc (trừ các trường hợp chống chỉ định tiêm vắc xin phòng COVID-19, có xác nhận bằng văn bản của cơ quan y tế có thẩm quyền) để được tham gia các hoạt động tập trung.

Trung Quốc phát hiện lô hàng thanh long từ Việt Nam nhiễm COVID-19, 1.000 xe chở nông sản phải 'quay đầu' Từ 0h ngày 29/12/2021 đến 24h ngày 26/01/2022, Hải quan Bằng Tường, Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập thanh long từ Việt Nam. Sau thời gian này việc nhập khẩu tự động được thực hiện trở lại.

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