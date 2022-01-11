Hà Nội: Kiểm tra 2 quán karaoke hoạt động 'chui', phát hiện 3 nhân viên dương tính COVID-19

Công an quận Cầu Giấy kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Trung Hòa vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.
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Theo nguồn tin từ Tiền Phong, ngày 10/1, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Trung Hòa vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Cụ thể, ngày 7/1, kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke số 5 Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng phát hiện 2 phòng hát đang hoạt động có 43 người (16 nhân viên và 27 khách), thu giữ 27 chai rượu các loại, 57 bình khí N20, 1 túi bóng cao su.
Tại cơ sở kinh doanh karaoke số 45 Tú Mỡ, phát hiện 2 phòng hát đang hoạt động có 24 người (16 nhân viên và 8 khách), tiến hành test nhanh phát hiện 3 nhân viên của quán có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Liên quan đến 2 địa điểm trên, Zing News thông tin thêm, tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 27 chai rượu, 57 bình khí N2O (khí cười) và một túi bóng cao su. Những người trong 2 quán hát được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Kết quả cho thấy có 3 nhân viên đã dương tính với SARS-CoV-2. Công an quận Cầu Giấy đã lập biên bản vi phạm với chủ 2 cơ sở trên, đồng thời đưa 3 F0 đi cách ly theo quy định.