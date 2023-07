Theo nguồn tin từ Người Lao Động, chiều 18/1, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) cho biết cơ quan công an đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ bé gái 3 tuổi hôn mê, nguy cơ tử vong do có dị vật giống đinh trong hộp sọ.

Trả lời báo chí, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất, ông Vương Trung Kiên cho biết 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.