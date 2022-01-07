Trưa ngày 7/1, theo nguồn tin từ Người lao Động, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Hơn 2 tuần trở lại đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong đang trở thành tâm điểm quan tâm, chú ý của dư luận.

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 22/12 (ngày cháu gái tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán. Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ), việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can bổ sung đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái là việc làm phù hợp, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo các quy trình về thủ tục tố tụng. Ngoài ra, việc cơ quan tiến hành tố tụng khôi phục lại được dữ liệu camera trong căn hộ mà Thái và Trang đã cố tình xóa, hủy trước khi thông báo với bảo vệ tòa nhà và đưa bị hại đi cấp cứu là một chứng cứ vô cùng quan trọng và là mấu chốt giải quyết của vụ án này.

Cây gậy gỗ được dì ghẻ Trang dùng để đánh đập bé V.A. - Ảnh: Zing News

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Chưa dừng lại, Trang tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi…

Liên quan đến vụ việc nói trên, dư luận vô cùng hoang mang khi trên MXH xuất hiện bài viết được cho là của nhân viên khám nghiệm tử thi bé V.A. Cụ thể, người thân của nhân viên này cho biết những vết thương trên người cô bé xấu số này còn nhiều và nặng hơn so với những gì được đăng tải trên MXH.

Bài viết khiến dư luận xôn xao, bàn tán không ngừng - Ảnh: Internet

Nguyên văn dòng chia sẻ: "Chồng em là người làm tang lễ cho bé. Khi cho nhân viên vào làm, các anh đã không cầm được nước mắt. Dù là những người chuyên nghiệp và có thâm niên trong nghề. Chính chồng em là người mạnh mẽ mà còn khóc như đứa trẻ vì quá xót xa. Nhiều vết thương của bé hơn cả báo chí viết. Kể cả vùng dưới của bé cũng bị thâm đen. Nhiều vết thương bị mưng mủ. Mặt bé cũng đen thui. Đầu cũng bị móp lại. Khám tử thi trong bốn ngày mới xong".

Sau khi bài chia sẻ của tài khoản mạng xã hội này được đăng tải, nhiều cư dân mạng bức xúc. Trong một livestream mới đây, hoa hậu Phương Lê cũng công khai hình ảnh thi thể bé V.A. khiến cư dân mạng không kìm được nước mắt.

Hoa hậu Phương Lê công khai ảnh bé gái V.A. - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên trước đó, theo kết quả khám nghiệm được báo Công an TP.HCM đưa tin, qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, mưng mủ vùng vai trái, trên thái dương phải có vết thương khoảng 2cm nghi đã được khâu trước đó và đã lành.

Khám nghiệm tử thi bé A., xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Phẫu thuật tử thi xác định A. tổn thương vùng ngực, bụng: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 phía phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.