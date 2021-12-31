Cụ thể, như đã đưa tin trước đó, theo ghi nhận của Thanh Niên, 19h43 phút ngày 22/12/2021, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ một bệnh viện về việc bệnh viện đang cấp cứu bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi, ngụ tòa Topaz 2, Saigon Pearl) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo cáo nhanh sự việc cho trực ban Công an quận Bình Thạnh đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Những ngày gần đây, thông tin về vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị người tình của bố bạo hành đến chết đang gây hoang mang dư luận. Đại đa số đều phẫn uất trước hành động nhẫn tâm của "dì ghẻ" và thái độ "thờ ơ" đến từ bố đẻ nạn nhân.

Tuy nhiên, lời khai của bố đẻ cháu bé khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về việc ông Thái tỏ ra "vô can" trong vụ việc này. Dư luận chỉ trích kịch liệt thái độ thờ ơ, vô tâm của người làm cha. Đáng chú ý là thời gian nhiều tháng qua, TP.HCM đã thực hiện nhiều lần giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường, nên vấn đề được đặt ra là "vì sao ông Thái không hay chuyện con gái bị bạo hành tàn nhẫn, mà chỉ biết người tình có la, đánh cháu một số lần?".

Dẫn tin từ Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Kim Trung Thái - cha ruột của bé gái 8 tuổi trình bày có giao cho "người tình" kèm con mình học Toán và cũng thường nghe "người tình " có la và đánh cháu.

Vết thương của cháu V.A khi nhập viện - Ảnh: VTC News

Về việc bé V.A bị bạo hành trong suốt thời gian dài, bà Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng chi hội luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị rằng không chỉ khởi tố người "dì ghẻ" mà còn phải làm rõ vai trò của bố đứa bé khi tham gia chăm sóc và ở cạnh trong suốt thời gian dài con bị bạo hành.

"Thứ nhất, qua khám nghiệm tử thi, vết thương trên vai đã làm mủ, chứng tỏ có từ rất lâu. Thứ 2 trên người bầm tím, đa chấn thương nghĩa là V.A đã bị rất nhiều lần. Việc đứa trẻ bị đánh từ lâu và rất nhiều như thế thì không lý nào cha đứa trẻ cùng sống chung trong gia đình 3 người lại không biết, ngay cả vết khâu trên thái dương bên phải đã đóng vảy, ông Thái cũng người chở đi khâu. Ông nói là do té cầu thang, nhưng tôi đã kiểm tra và không hề có cầu thang nào cạnh đó".

Nhiều người không cầm được nỗi uất nghẹn trước hành vi của dì ghẻ và bố đẻ cháu V.A - Ảnh: Internet

Đồng thời, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết đã tham gia hỏi ý kiến của nhiều người dân sống tại chung cư nơi xảy ra vụ việc và họ đều cho biết đã nghe tiếng bé khóc nhiều lần và có báo cáo.

"Khoảng thời gian dài giãn cách Covid-19, mọi người đều thấy ông Thái không ra khỏi nhà thì lý do tại vì sao không biết về vấn đề con gái mình? Chưa kể cả trường hợp người cha đã ra tay bạo hành con thì người "dì" mới có động cơ để ra tay. Với tất cả những điều này thì người cha thứ nhất là đồng phạm, thứ 2 không tố cáo tội phạm, thứ 3 che giấu tội phạm" - Luật sự Nữ khẳng định thêm.

Bố đẻ cháu bé đã bị bắt khẩn cấp vào tối qua - Ảnh: FBNV

Trong một diễn biến mới nhất, Người Lao Động đưa tin, vào khuya ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai). Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phê chuẩn.

Đồng thời, công an đánh giá đây là hành vi bạo hành trẻ em là không thể tha thứ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.