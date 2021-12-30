Mới nhất: Thẩm phán, kiểm sát viên lên tiếng vụ 'dì ghẻ' bạo hành con 'chồng' - Thương tích ở vị trí xung yếu, chưa xác định ai gây ra

Xã hội 30/12/2021 16:24

Chiều ngày 30/12, thẩm phán, kiểm sát viên đã lên tiếng vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết ở TP.HCM đang gây rúng động dư luận những ngày gần đây.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong ở TP.HCM, chiều ngày 30/12, trả lời trên báo Tiền Phong, Kiểm sát viên Trương Hùng Cường (Viện KSND TP.HCM), cho biết, với các căn cứ, tình tiết vừa xảy ra như thương tích, độ tuổi... Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra tội danh “Hành hạ người khác”, theo Điều 140 BLHS năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cụ thể, về tội danh, Kiểm sát Viên Trương Hùng Cường cho rằng, đây là tội danh ban đầu. Trong quá trình điều tra, phát sinh cơ sở để khởi tố thêm tội danh khác, Cơ quan điều tra sẽ có văn bản gửi Viện Kiểm sát khởi tố bổ sung. Trong trường hợp này là 2 tội danh.

"Cũng có thể không khởi tố thêm tội danh mà thay đổi tội danh, nếu quá trình điều tra, thấy đủ tội danh khác cần thay đổi, trường hợp này vụ án vẫn chỉ có 1 tội danh" – Kiểm sát Viên Trương Hùng Cường nói.

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Đối tượng Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Về người cha của cháu bé trong vụ án, theo ông Cường, quá trình điều tra, nếu phát hiện người cha thờ ơ, tiếp tay hay hỗ trợ... thì có vai trò giúp sức, Cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố bị can tiếp theo.

Theo một thẩm phán hiện công tác tại một tòa án tại TP.HCM, vụ án đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, có thể cơ quan điều tra quận Bình Thạnh nhận thấy nghiêm trọng hơn, không thuộc thẩm quyền nữa, thì sẽ chuyển cho cơ quan điều tra cấp trên. Trong trường hợp này là Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Về người cha của cháu bé, vị thẩm phán nêu trên nói rằng, rất có thể cơ quan điều tra xem xét loạt hành vi trong vai trò đồng phạm, hoặc không tố giác tội phạm, hoặc che giấu tội phạm.

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Phòng ngủ của bé gái 8 tuổi - Ảnh: Zing News

Về ý kiến dư luận bức xúc cho rằng, cần xử lý hành vi giết người, vị thẩm phán nêu trên và Kiểm sát viên Trương Hùng Cường đều cho rằng, tất cả phụ thuộc vào điều tra ban đầu. Tuy nhiên, theo các vị đang công tác trong ngành tố tụng của TP.HCM này thì, qua hình ảnh, thông tin ban đầu cho thấy, cháu bé tử vong do phù phổi cấp, cơ thể bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù... thương tích của cháu bé là ở vị trí sung yếu, chưa xác định ai gây ra.

"Nếu vụ án này có kết quả điều tra ban đầu, đủ cơ sở xử lý hành vi giết người thì có 2 trường hợp. Một là cố ý trực tiếp, người phạm tội biết hành vi của mình biết ảnh hưởng sinh mạng. Hai là vô ý giết người, khi hành vi của mình có thể làm chết người, nhưng vẫn thực hiện với thái độ thờ ơ và hậu quả vẫn xảy ra" – vị thẩm phán tại TP.HCM nói.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, ông N.K.T.Th - cha ruột của bé gái 8 tuổi trình bày có giao cho "người tình" kèm con mình học Toán và cũng thường nghe "người tình " có la và đánh cháu.

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Cư dân khu chung cư tổ chức tưởng niệm cho bé gái - Ảnh: Thanh Niên

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 19h43 phút ngày 22/12/2021, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ một bệnh viện về việc bệnh viện đang cấp cứu bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi, ngụ tòa Topaz 2, Saigon Pearl) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo cáo nhanh sự việc cho trực ban Công an quận Bình Thạnh đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

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Vết thương trên cơ thể cháu V.A. - Ảnh: VTC News

 

Qua điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) là vợ sắp cưới của N.K.T.Th. (36 tuổi, cha bé V.A). Kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể bé V.A có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm nghi vấn đã được khâu trước đó và đã lành.

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Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" hành hạ đến tử vong, mới đây đã có thông tin xoay quanh công việc của đối tượng Quỳnh Trang.

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