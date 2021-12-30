Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Công ty bố đẻ làm việc tiết lộ quãng thời gian đưa dì ghẻ vào, thông tin việc làm gây SỐC

Xã hội 30/12/2021 15:11

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" hành hạ đến tử vong, mới đây đã có thông tin xoay quanh công việc của đối tượng Quỳnh Trang.

Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị dì ghẻ bạo hành đã gây rúng động dư luận. hàng loạt ý kiến chỉ trích thậm tệ cô gái "mẹ kế" và bố đẻ của bé gái tên V.A. tràn ngập trên các diễn đàn MXH. Bên cạnh đó, những thông tin bên lề sự việc cũng nhanh chóng chiếm được sự quan tâm của CĐM.

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Vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị dì ghẻ bạo hành đã gây rúng động dư luận - Ảnh: Tôi là dân Bình Thạnh

Mới đây, theo nguồn tin từ Dân Trí, ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, công ty nơi bố đẻ của cháu N.T.V.A - nạn nhân trong vụ dì ghẻ bạo hành đã chính thức chấm dứt hợp đồng làm việc với ông N.T.K.Th. (bố cháu V.A.). Theo đó, kể từ ngày 28/12/2021, ông Th. không còn là nhân viên của công ty.

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Trong thông cáo báo chí được phát đi, phía công ty các nhận bà Quỳnh Trang chưa phải là nhân viên chính thức - Ảnh: Dân Trí

Đáng chú ý hơn, khi trong thông cáo báo chí từ phía công ty cũng tiết lộ về thời gian làm việc của đối tượng Quỳnh Trang. Cụ thể, dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào tháng 4/2021, bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai - người đã bạo hành cháu V.A) đã được ông Th. giới thiệu vào công ty làm việc. Tuy nhiên, bà Quỳnh Trang đã không vượt qua được thời gian thử việc nên bà Trang không phải là nhân viên chính của công ty này.

Liên quan "dì ghẻ" Quỳnh Trang, người giúp việc, đồng thời cũng là bảo mẫu của bé A. cho hay Quỳnh Trang là người tính toán vô cùng chi ly. Trả lời trên VietNamNet, người này chia sẻ khi dẫn về, ông Th. chỉ giới thiệu bà Trang là "bạn". Và bé A. thì gọi là "cô Trang".

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Quỳnh Trang tại cơ quan công an - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Vừa về chung sống, bà Trang đưa bà ba cục thịt bò nhỏ, nhưng trừ 100 ngàn đồng tiền chợ tuần đó. 

Theo Tiền Phong đưa tin, tối 28/12, Văn phòng UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức về xử lý vụ bé N.T.V.A (sinh năm 2013) hộ khẩu thường trú tại số 187/13 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM), tạm trú tại căn hộ số 16.05 Topaz 2, Saigon Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

 

Theo đó, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức giao Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp UBND quận Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định, đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng được giao phối hợp với các quận huyện, TP.Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.

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Mới đây, BQL khu chung cư nơi bé V.A - nạn nhân trong vụ bạo hành trẻ em đến tử vong tại TP.HCM, đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

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