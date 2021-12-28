Theo đó, Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 19h45 tối 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện (đóng tại phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Mới đây, sự việc bé gái V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết bầm lớn nhiều nơi trên cơ thể, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm, bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Vết thương trên người bé V.A - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, trưa ngày 28/12, Tiền Phong thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "hành hạ người khác".

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, khi bị bắt, bị can Trang khai có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha bé A.). Cả 3 sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Trong suốt thời gian sống chung, Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

Cây gậy gỗ dùng để đánh bé gái 8 tuổi - Ảnh: Zing

Vào sáng 22/12, bé học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn. V.A có đòi uống sữa và được Trang đưa cho 3 hộp. Sau đó, bé tiếp tục uống nước ép ổi. Sau khi ăn uống xong, Trang dạy bé gái 8 tuổi học. Do bé gái làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Bị can chỉ dừng đánh đến khi A. học tốt lên.

Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi cha nạn nhân về. Ông Th. về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm. Sau khi phát hiện trong mũi bé có nhiều dị vật (thức ăn), ông Th. hút ra. Cảm thấy con gái yếu, ông Th. gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Phòng ngủ của bé V.A - Ảnh: Zing

Trao đổi với PV Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, anh Q.V (cậu ruột của bé V.A) cho biết, khi sự việc vỡ lở, nhiều người hàng xóm đã liên hệ ông để chia sẻ thêm về câu chuyện cô bé bị bạo hành suốt 1 năm qua.

"Hàng xóm đã nghe được cuộc nói chuyện của Tr. và bố ruột bé V.A. Cô này nói rằng: "Anh ơi, A. nó tắt thở rồi đưa đi bệnh viện đi". Lúc này, Th. lớn tiếng: "Đưa nó vào viện để mà đi tù à". Sau khi nghe xong câu chuyện này, tôi vô cùng phẫn uất, xót xa vô cùng. Cháu tôi chỉ mới học lớp 3, nó có tội tình gì chứ? Suốt 1 năm qua, nó bị cấm gặp mẹ. Mẹ hay tin con qua đời thì ngất lên ngất xuống, đau đớn lắm", anh V. nói.

Bên cạnh đó, theo anh Q.V, dữ liệu camera trong căn hộ chung cư đều đã bị xóa hết.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.