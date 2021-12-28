Cậu ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Vào thời điểm cô bé qua đời, hàng xóm đã nghe được cuộc hội thoại của 'dì ghẻ' và bố đẻ?

Xã hội 28/12/2021 14:10

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong, cậu ruột của bé tiết lộ nhiều tình tiết đáng ngờ.

Mới đây, sự việc bé gái V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. 

Theo đó, Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 19h45 tối 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện (đóng tại phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết bầm lớn nhiều nơi trên cơ thể, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm, bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong.

bao hanh 1
Vết thương trên người bé V.A - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, trưa ngày 28/12, Tiền Phong thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "hành hạ người khác".

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, khi bị bắt, bị can Trang khai có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha bé A.). Cả 3 sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Trong suốt thời gian sống chung, Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

bao hanh 2
Cây gậy gỗ dùng để đánh bé gái 8 tuổi - Ảnh: Zing

Vào sáng 22/12, bé học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn. V.A có đòi uống sữa và được Trang đưa cho 3 hộp. Sau đó, bé tiếp tục uống nước ép ổi. Sau khi ăn uống xong, Trang dạy bé gái 8 tuổi học. Do bé gái làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Bị can chỉ dừng đánh đến khi A. học tốt lên.

Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi cha nạn nhân về. Ông Th. về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm. Sau khi phát hiện trong mũi bé có nhiều dị vật (thức ăn), ông Th. hút ra. Cảm thấy con gái yếu, ông Th. gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa nạn nhân đến bệnh viện. 

bao hanh 3
Phòng ngủ của bé V.A - Ảnh: Zing 

Trao đổi với PV Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, anh Q.V (cậu ruột của bé V.A) cho biết, khi sự việc vỡ lở, nhiều người hàng xóm đã liên hệ ông để chia sẻ thêm về câu chuyện cô bé bị bạo hành suốt 1 năm qua.

"Hàng xóm đã nghe được cuộc nói chuyện của Tr. và bố ruột bé V.A. Cô này nói rằng: "Anh ơi, A. nó tắt thở rồi đưa đi bệnh viện đi". Lúc này, Th. lớn tiếng: "Đưa nó vào viện để mà đi tù à". Sau khi nghe xong câu chuyện này, tôi vô cùng phẫn uất, xót xa vô cùng. Cháu tôi chỉ mới học lớp 3, nó có tội tình gì chứ? Suốt 1 năm qua, nó bị cấm gặp mẹ. Mẹ hay tin con qua đời thì ngất lên ngất xuống, đau đớn lắm", anh V. nói.

Bên cạnh đó, theo anh Q.V, dữ liệu camera trong căn hộ chung cư đều đã bị xóa hết.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Lời khai của 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong

Lời khai của 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong

Trong suốt thời gian sống chung, Võ Nguyễn Quỳnh Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, bị can chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong vì bị bạo hành Vụ bé gái bị dì ghẻ bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 48 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 48 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số