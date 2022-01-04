Lên tiếng vụ dì ghẻ bạo hành 'con chồng', chuyên gia giáo dục toàn cầu bị chỉ trích nặng nề, 'đanh thép' trần tình, nhờ pháp luật can thiệp

Xã hội 04/01/2022 09:19

Mới đây, liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong, một chuyên gia giáo dục đã có bài viết nêu quan điểm gây tranh cãi. Ngay sau đó, vị chuyên gia này đã chính thức lên tiếng về bài viết nói trên.

Mới đây, ngày 3/1, trên MXH nổ ra cuộc tranh cãi lớn xoay quanh ý kiến của một nữ chuyên gia giáo dục về vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành

Theo đó, mở đầu bài đăng, nữ chuyên gia này đã có những nhận định, quan điểm khiến dư luận không mấy đồng tình. Cụ thể, cô viết: "Trong cơn cuồng nộ của xã hội đòi tử hình dì ghẻ tôi chợt thấy thương lẫn trách cha mẹ của cô ấy. Ở tuổi này làm gì đã biết dạy con mà lại phải nuôi dạy đứa trẻ không phải con ruột của mình. Chính vì áp lực ấy cô lúc nào cũng như lên cơn điên với em bé. Khi hành xử trong cơn điên người ta không thể kiểm soát được hành vi.

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Hình ảnh gây xót xa sau khi bé V.A. qua đời - Ảnh: Tôi là dân Bình Thạnh

Cô dì ghẻ không hề nghĩ mình đang làm sai mà chỉ nghĩ mình làm đúng. Cô cũng giống như nhiều cha mẹ ruột khác từng cho rằng phải đánh trẻ thì mới dạy được. Trong lúc đánh cô như một con thú. Đây là trạng thái mất kiểm soát của nhiều người lớn khi đánh con mình".

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Bài đăng gây phẫn nộ của nữ chuyên gia giáo dục toàn cầu - Ảnh: Internet

Phát ngôn của vị nữ chuyên gia ngay lập tức vướng phải chỉ trích của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô đang bao biện, cổ súy cho tội ác của người dì ghẻ. Trên MXH, không ít tài khoản mạng đã chụp màn hình bài viết kèm theo lời chê trách đối với nữ chuyên gia này.

Vấp phải tranh cãi lớn, tối cùng ngày, chuyên gia giáo dục toàn cầu đã chính thức lên tiếng và khẳng định bản thân không bao che hay bênh vực người dì ghẻ trong vụ việc. Chuyên gia cho hay việc lý giải hành vi của "dì ghẻ" là đứng về góc độ tâm lý của hành vi khi bị thiếu kỹ năng kiểm soát. Đồng thời, nữ chuyên gia giáo dục còn khẳng định quan điểm của mình đã bị "ai đó" xuyên tạc.

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Chuyên gia lên tiếng sau khi vấp phải nhiều chỉ trích - Ảnh: Internet

"Có người chụp lại phần đầu của bài viết để xuyên tạc là tôi bênh vực cô ta. Nếu ai bị người này giựt dây để tức giận thì tôi xin lỗi đã không để bài cho các bạn xem đầy đủ... Là người thường xuyên chứng kiến bạo lực gia đình nên tôi thấu hiểu cả người đánh lẫn bị đánh. Tôi không hề bênh cô "dì ghẻ" và không hề muốn cô thoát tội như ai đó đã bịa chuyện. Tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp để tìm ra người cố tình bịa chuyện, lôi kéo người tấn công tôi", nữ chuyên gia trần tình.

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Người này khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hiện bài viết này và cả bài đăng gây bão trước đó đều không còn trên trang cá nhân của nữ chuyên gia, đồng thời cô cũng khóa bình luận ở tất cả các bài viết trước đó để tránh thị phi.

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