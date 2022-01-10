Hacker đình đám thế giới chia sẻ thông tin quan trọng, liên quan trực tiếp đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong

Xã hội 10/01/2022 14:51

Mới đây, hacker Hiếu PC đã có bài đăng trên trang cá nhân liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong gây chú ý.

Suốt hơn 2 tuần trở lại đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong ở TP.HCM vẫn đang là "điểm nóng" được dư luận đặc biệt quan tâm chú ý.

Theo đó, nguồn tin từ Tuổi Trẻ cho biết, ngày 22/12 (ngày cháu gái tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán. Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

bao hanh 1
Cây gậy gỗ được dì ghẻ dùng để đánh bé - Ảnh: Zing news

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Chưa dừng lại, Trang tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi…

bao hanh 2
Cơ thể nhiều vết bầm tím của bé V.A - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện, theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 7/1, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Xót xa và phẫn uất trước hành vi tàn nhẫn của dì ghẻ Quỳnh Trang và bố đẻ bé V.A., không ít người nổi tiếng đã đăng đàn yêu cầu đòi lại công bằng cho bé. Mới đây, đáng chú ý hơn cả là bài viết của hacker Hiếu PC. Anh đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh, đồng thời chia sẻ đường dây nóng, trang web cần thiết để hỗ trợ khi cần thiết.

bao hanh 3
Bài đăng của Hiếu PC - Ảnh chụp màn hình

Trên trang nhân, Hiếu PC viết: "Sau nhiều vụ bạo hành, bắt nạt, lừa đảo, xâm hại tình dục, hay buôn bán trẻ em trên không gian mạng cũng như ngoài đời thực. Dẫn đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng về tâm lý, tinh thần cũng như tính mạng của trẻ.

Hôm nay mình xin chia sẻ lại những gì mà chúng ta cần nên biết, đặc biệt dành cho các bậc làm cha làm mẹ là đường dây nóng 111 - bảo vệ trẻ em Việt Nam, tongdai111.vn.

Kế đến là Cyberkid Hotline là đường dây nóng nhằm đưa ra giải pháp để ứng cứu đối những trường hợp nhắm vào trẻ em dưới 16 tuổi, đặc biệt là trên không gian mạng. Mọi người có thể vào fanpage của Cyberkid Việt Nam để được hỗ trợ trực tuyến".

bao hanh 4
Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bài viết của nam hacker này đã ngay lập tức nhận về lượt tương tác lớn và được CĐM chia sẻ rầm rộ. Nhiều người đã để lại bình luận cảm ơn vì thông tin hữu ích mà Hiếu PC cung cấp, đồng thời hy vọng sẽ không có bất kỳ trường hợp đau lòng nào như vừa rồi diễn ra nữa. 

Tài xế hé lộ giây phút cuối cùng của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Bé nấc lên 2 - 3 hơi rồi mất', đặt nghi vấn bố đẻ dội nước xóa tội cho dì ghẻ?

Tài xế hé lộ giây phút cuối cùng của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Bé nấc lên 2 - 3 hơi rồi mất', đặt nghi vấn bố đẻ dội nước xóa tội cho dì ghẻ?

Đã hơn 2 tuần xảy ra vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong, song những hình ảnh xoay, thông tin quanh cái chết thương tâm của bé V.A vẫn khiến dư luận ám ảnh, dậy sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành Hiếu PC

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 46 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số