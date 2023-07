Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi…

Cơ thể nhiều vết bầm tím của bé V.A - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện, theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 7/1, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Xót xa và phẫn uất trước hành vi tàn nhẫn của dì ghẻ Quỳnh Trang và bố đẻ bé V.A., không ít người nổi tiếng đã đăng đàn yêu cầu đòi lại công bằng cho bé. Mới đây, đáng chú ý hơn cả là bài viết của hacker Hiếu PC. Anh đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh, đồng thời chia sẻ đường dây nóng, trang web cần thiết để hỗ trợ khi cần thiết.

Bài đăng của Hiếu PC - Ảnh chụp màn hình

Trên trang nhân, Hiếu PC viết: "Sau nhiều vụ bạo hành, bắt nạt, lừa đảo, xâm hại tình dục, hay buôn bán trẻ em trên không gian mạng cũng như ngoài đời thực. Dẫn đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng về tâm lý, tinh thần cũng như tính mạng của trẻ.

Hôm nay mình xin chia sẻ lại những gì mà chúng ta cần nên biết, đặc biệt dành cho các bậc làm cha làm mẹ là đường dây nóng 111 - bảo vệ trẻ em Việt Nam, tongdai111.vn.

Kế đến là Cyberkid Hotline là đường dây nóng nhằm đưa ra giải pháp để ứng cứu đối những trường hợp nhắm vào trẻ em dưới 16 tuổi, đặc biệt là trên không gian mạng. Mọi người có thể vào fanpage của Cyberkid Việt Nam để được hỗ trợ trực tuyến".

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bài viết của nam hacker này đã ngay lập tức nhận về lượt tương tác lớn và được CĐM chia sẻ rầm rộ. Nhiều người đã để lại bình luận cảm ơn vì thông tin hữu ích mà Hiếu PC cung cấp, đồng thời hy vọng sẽ không có bất kỳ trường hợp đau lòng nào như vừa rồi diễn ra nữa.