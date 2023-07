Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi…

Liên quan tới vụ việc trên, mới đây trên MXH xôn xao thông tin về việc tài xế lái xe đưa bé đến bệnh viện đã chứng kiến giây phút bé tử vong ngay trên xe khiến dư luận xót xa. Cụ thể, trên một diễn đàn MXH, một tài khoản cho biết: "Khi đưa bé ra xe, người bé ướt đẫm. tài xế nói bé nấc lên 2 - 3 lần rồi mất".

Thông tin gây sốc khiến CĐM phẫn uất tột cùng - Ảnh: Internet

Cư dân mạng này còn đặt ra nghi vẫn về việc chính bố đẻ bé V.A đã dội nước bé để xóa tội cho Trang. Chính vì vậy khi khám nghiệm tử thi mới phát hiện bé bị phù phổi.

Tiết lộ của tài khoản mạng này ngay lập tức khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Song đến hiện tại những thông tin kể trên vẫn đang cần được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cơ thể nhiều vết bầm tím của bé V.A - Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, đến trưa ngày 7/1, báo Người Lao Động đưa tin, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".