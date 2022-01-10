Đã hơn 2 tuần xảy ra vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong, song những hình ảnh xoay, thông tin quanh cái chết thương tâm của bé V.A vẫn khiến dư luận ám ảnh, dậy sóng.

Những ngày gần đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong đang trở thành tâm điểm quan tâm, chú ý của dư luận. Sau hơn 2 tuần xảy ra vụ việc thương tâm, dư luận vẫn chưa nguôi phẫn uất vì hàng loạt những tình tiết mới được cơ quan công an và người dân tiết lộ. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 22/12 (ngày cháu gái tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán. Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Cây gậy gỗ được dì ghẻ dùng để đánh bé - Ảnh: Zing news Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục. Chưa dừng lại, Trang tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi… Liên quan tới vụ việc trên, mới đây trên MXH xôn xao thông tin về việc tài xế lái xe đưa bé đến bệnh viện đã chứng kiến giây phút bé tử vong ngay trên xe khiến dư luận xót xa. Cụ thể, trên một diễn đàn MXH, một tài khoản cho biết: "Khi đưa bé ra xe, người bé ướt đẫm. tài xế nói bé nấc lên 2 - 3 lần rồi mất". Thông tin gây sốc khiến CĐM phẫn uất tột cùng - Ảnh: Internet Cư dân mạng này còn đặt ra nghi vẫn về việc chính bố đẻ bé V.A đã dội nước bé để xóa tội cho Trang. Chính vì vậy khi khám nghiệm tử thi mới phát hiện bé bị phù phổi. Tiết lộ của tài khoản mạng này ngay lập tức khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Song đến hiện tại những thông tin kể trên vẫn đang cần được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cơ thể nhiều vết bầm tím của bé V.A - Ảnh: Tuổi Trẻ Được biết, đến trưa ngày 7/1, báo Người Lao Động đưa tin, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Nhân viên mai táng tiết lộ 'góc khuất' về thi thể của bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Một lần nữa khiến nhiều người quặn thắt tim gan? Những ngày gần đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Đã hơn 2 tuần bé gái tử vong, song những hình ảnh xoay quanh cái chết thương tâm của bé V.A vẫn khiến dư luận ám ảnh, dậy sóng.

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