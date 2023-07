Những ngày gần đây, thông tin về vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị người tình của bố bạo hành đến chết đang gây hoang mang dư luận. Đại đa số đều phẫn uất trước hành động nhẫn tâm của "dì ghẻ" và thái độ "thờ ơ" đến từ bố đẻ nạn nhân.

Hình ảnh bé V.A với nhiều vết bầm lớn trên cơ thể khiến dư luận xót xa, căm phẫn vì hành vi nhẫn tâm của dì ghẻ - Ảnh: VTC News

Cụ thể, như đã đưa tin trước đó, theo ghi nhận của Thanh Niên, 19h43 phút ngày 22/12/2021, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ một bệnh viện về việc bệnh viện đang cấp cứu bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi, ngụ tòa Topaz 2, Saigon Pearl) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo cáo nhanh sự việc cho trực ban Công an quận Bình Thạnh đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.