Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong, mới đây, loạt xế hộp ở Hà Nội cũng treo những thông điệp ý nghĩa và di chuyển quanh khu vực trung tâm thành phố khiến dư luận vô cùng chú ý.

Những ngày gần đây, thông tin về vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị người tình của bố bạo hành đến chết đang gây hoang mang dư luận. Đại đa số đều phẫn uất trước hành động nhẫn tâm của "dì ghẻ" và thái độ "thờ ơ" đến từ bố đẻ nạn nhân. Hình ảnh bé V.A với nhiều vết bầm lớn trên cơ thể khiến dư luận xót xa, căm phẫn vì hành vi nhẫn tâm của dì ghẻ - Ảnh: VTC News Cụ thể, như đã đưa tin trước đó, theo ghi nhận của Thanh Niên, 19h43 phút ngày 22/12/2021, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ một bệnh viện về việc bệnh viện đang cấp cứu bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi, ngụ tòa Topaz 2, Saigon Pearl) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo cáo nhanh sự việc cho trực ban Công an quận Bình Thạnh đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Dẫn tin từ Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Kim Trung Thái - cha ruột của bé gái 8 tuổi trình bày có giao cho "người tình" kèm con mình học Toán và cũng thường nghe "người tình " có la và đánh cháu. Liên quan tới vụ việc trên, mới đây vào ngày 9/1, một dàn ô tô đã diễu hành quanh khu vực trung tâm thành phố Hà Nội với những vòng hoa trắng bày tỏ sự tiếc thương cũng như quan điểm tin tưởng vào pháp luật. Lý giải về hành động này, chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, đoàn người cho biết: "Hành động của Thái và Trang là giết người một cách man rợ". Sự xuất hiện của đoàn xe đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân thủ đô khi đi trên đường.

Hình ảnh được ghi nhận tại trung tâm TP.Hà Nội vào ngày 9/1 - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Trước đó, theo ghi nhận của Tổ Quốc, một dàn siêu xe đã diễu hành quanh chung cư Saigon Pearl thu hút sự chú ý. Trên mỗi chiếc xe được dán dòng thông điệp: "Bạo hành trẻ em là một tội ác" do chính các ông bố đích thân cầm lái, cùng nhau lan tỏa tiếng nói cộng đồng. Hành động thể hiện tiếng nói bất bình trước vụ việc nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Việc lan tỏa thông điệp một cách văn minh góp phần tăng cường vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân, giảm các hành vi bạo lực gia đình. Các ông bố ở TP.HCM lái xe kèm thông điệp liên quan đến vụ việc nói trên - Ảnh: Tổ Quốc Bên cạnh đó, người dùng mạng cũng kêu gọi tiếp tục đấu tranh cho bé V.A bằng con đường pháp luật, thể hiện tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ trẻ em một cách tử tế, lịch sự, không tụ tập hay có hình thức quấy rối, gây ảnh hưởng tới cộng đồng.

Nhân viên mai táng tiết lộ 'góc khuất' về thi thể của bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Một lần nữa khiến nhiều người quặn thắt tim gan? Những ngày gần đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Đã hơn 2 tuần bé gái tử vong, song những hình ảnh xoay quanh cái chết thương tâm của bé V.A vẫn khiến dư luận ám ảnh, dậy sóng.

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