Bé V.A trước khi bị dì ghẻ bạo hành tử vong: Ngày đêm nhớ mẹ, thương em, chỉ mong đến Tết được sum họp, CĐM thắt tim gan 'bé hiểu chuyện đến đau lòng'?

Xã hội 12/01/2022 14:59

Mới đây, trên MXH xuất hiện dòng chữ được cho là của bé gái 8 tuổi trong vụ bị dì ghẻ bạo hành tử vong khiến CĐM không kìm được nước mắt. Mong ước nhỏ nhoi được sum họp với mẹ và em trai dịp Tết đã mãi mãi không thể thực hiện được.

Hơn 2 tuần xảy ra vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong, đến nay dư luận vẫn vô cùng phẫn nộ và uất nghẹn khi hàng loạt tình tiết mới liên quan được công bố.

Mới đây, trên MXH xuất hiện thêm dòng ghi chú được cho là nhật ký của bé V.A. Đáng chú ý, trong đó có đôi dòng mong ước nhỏ của bé về một cái Tết sum vầy bên mẹ và em trai. 

Cụ thể, trong hình ảnh được cư dân mạng truyền nhau trong các hội nhóm, dòng chữ nắn nót khiến người lớn quặn thát tim gan: "Ước gì Tết này con được về ăn Tết với mẹ và em. Dù có đau con cũng chịu được. Con ước gì dì Trang cho con về với em".

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Dòng chữ được cho là của bé V.A. - Ảnh: Internet

Đọc những dòng viết tay nắn nót trên, dù chưa rõ có thực sự là bút tích của bé hay không nhưng cũng đủ khiến CĐM khóc nghẹn. Nhiều cư dân mạng  đã không kìm được xúc động khi chứng kiến 1 bé gái mới 8 tuổi nhưng đã hiểu chuyện đến vậy. Suy nghĩ của em khiến người lớn quặn thắt tim gan vì "con hiểu chuyện đến đau lòng".

Trước đó, trên MXH cũng xuất hiện nhiều trang giấy nhàu nhát được cho là nhật ký của bé V.A. song gia đình bé cho hay chưa nhìn thấy những dòng này.

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MXH đăng tải nhiều đoạn được cho là trích từ nhật ký của bé V.A - Ảnh: Internet

Dù vậy, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền rất nhiều và thu hút vô số sự quan tâm của dư luận. Trước khi mất, bé V.A. ngày đêm nhớ mẹ thương em, âm thầm chịu đựng khổ ải cốt để mẹ và em được yên thân, chỉ mong đến Tết được sum họp vài ngày với mẹ và em trai, thế nhưng giờ thì Tết cận kề mà bé thì đã mãi ra đi.

Liên quan đến vụ việc, theo Người Lao Động, trong ngày 22/12/2021, từ 14h đến 18h, Trang dùng cây gỗ nhiều lần đánh cháu A. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn dùng chân đạp vào ngực, bụng cháu bé.

Tiếp đó, Trang dùng dây trói chân tay A. rồi bắt cháu quỳ dưới nhà học bài. Khi A. đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào đầu khiến cháu đổ gục. Trang tiếp tục bắt A. ngồi vào bàn học rồi dùng chân đạp khiến cháu ngã xuống đất...

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Cơ thể nhiều vết bầm tím của bé V.A - Ảnh: Tuổi Trẻ

Do bị đánh đập dã man nên cháu A. kiệt sức, khó thở, không thể gượng dậy. Lúc này, Trang mới đỡ A. lên ngồi trên giường nhưng cháu không còn sức nên ngã quỵ rồi ngất lịm. Trang liền gọi Thái về chở A. đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm pháp y xác định cháu A. bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm.

Hacker đình đám thế giới chia sẻ thông tin quan trọng, liên quan trực tiếp đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong

Hacker đình đám thế giới chia sẻ thông tin quan trọng, liên quan trực tiếp đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong

Mới đây, hacker Hiếu PC đã có bài đăng trên trang cá nhân liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong gây chú ý.

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