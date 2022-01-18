Cụ thể, trả lời PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, lãnh đạo UBND xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, cháu là con thứ 3 trong gia đình có 3 người con. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu ly hôn. Sau ly hôn, người bố chăm sóc, nuôi dưỡng 2 con gái đầu, còn bé N. A. ở cùng mẹ là chị Nguyễn Thị L. (26 tuổi). Để có tiền lo cho con gái, chị L. làm công việc đánh giấy ráp chà bề mặt gỗ còn bố bé làm thợ xây.

Liên quan đến vụ việc bé gái nhập viện với 9 dị vật trong hộp sọ nghi bị bạo hành , lãnh đạo UBND xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, ở địa phương gia đình bé có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hiệu, phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) cho biết mẹ bé hiện đang có bầu và sống với người khác.

"Ở địa phương, gia đình hai bên nội ngoại của cháu có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hai gia đình nội ngoại ở cách nhau khoảng 500 mét nhưng mẹ cháu đã dọn ra ngoài thuê trọ ở xã khác trong địa bàn huyện Thạch Thất....", lãnh đạo xã Canh Nậu thông tin.

Bé đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Internet

Trước đó, theo nguồn tin từ Người Lao Động, chiều 18/1, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) cho biết cơ quan công an đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ bé gái 3 tuổi hôn mê, nguy cơ tử vong do có dị vật giống đinh trong hộp sọ.

Trả lời báo chí, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất, ông Vương Trung Kiên cho biết 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Sau đó, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Qua chuẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não. Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, bệnh viện Đa Khoa Thạch Thất đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, Thanh Niên đưa tin, theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa H.Thạch Thất, sau khi Bệnh viện Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp thì có 9 vật thể giống đinh ghim trong sọ bệnh nhi, tỉ lệ tử vong rất cao.

Lãnh đạo Công an H.Thạch Thất cho biết sau khi tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, cơ quan này đã vào phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh.

“Bố mẹ cháu đã bỏ nhau, cháu bé ở với mẹ và hiện mẹ cháu đang chăm sóc con tại bệnh viện nên chưa thể triệu tập làm việc, cháu bé đang hôn mê. Chúng tôi đang điều tra, có kết quả sẽ thông tin sau”, lãnh đạo Công an H.Thạch Thất cho hay.

Cập nhật thông tin mới nhất vào cuối giờ chiều 18/1, theo báo Sức khỏe và Đời sống, em bé đang điều trị ở khoa Hồi sức Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn, tình trạng rất nguy kịch.

Cũng theo giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được đưa lên cấp cứu rồi gia đình lại chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Được biết, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật, lãnh đạo bệnh viện kể.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, theo quy trình, Bệnh viện đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Vị lãnh đạo này cũng cho biết, trong hôm nay, Công an huyện Thạch Thất đã đến Bệnh viện Thạch Thất và Bệnh viện Xanh Pôn để làm việc về trường hợp trên.