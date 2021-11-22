Hoà Bình: Gắp dị vật hiếm gặp mắc kẹt ở tim nữ bệnh nhân

Xã hội 22/11/2021 14:11

Bà có tiền sử ung thư vú từ năm 2015, đã phẫu thuật và đặt buồng truyền hóa chất để điều trị hoá chất bổ trợ.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 22/11, Bệnh viện Việt Đức cho biết, tại đây vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh N.T.H. (nữ, 54 tuổi) ở tỉnh Hòa Bình nhập viện cấp cứu do mắc kẹt dị vật ở tim.

Được biết, bà H. có tiền sử ung thư vú từ năm 2015, đã phẫu thuật và đặt buồng truyền hóa chất để điều trị hoá chất bổ trợ. Sau khi kết thúc liệu trình điều trị do e ngại việc phải phẫu thuật can thiệp nhiều lần nên người bệnh đã không lấy buồng truyền ra.

Sau 6 năm đến tháng 11/2021, dây nối của buồng truyền bị đứt, trôi theo mạch máu và bị kẹt lại ở trong tim. Tại bệnh viện, người bệnh được thăm khám và tiến hành can thiệp lấy dị vật, cũng như buồng truyền dưới da.

TS.BS Lê Thanh Dũng - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, các bác sĩ đã sử dụng dụng cụ can thiệp đưa vào buồng tim và lấy dị vật ra ngoài chỉ trong vài phút. Quá trình can thiệp diễn ra nhanh chóng.

Hoà Bình: Gắp dị vật hiếm gặp mắc kẹt ở tim nữ bệnh nhân - Ảnh 1
Hình ảnh dị vật mắc kẹt ở tim - Ảnh: Người Lao động

Sau can thiệp, tình trạng người bệnh hoàn toàn ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong 1, 2 ngày. Theo bác sĩ Dũng, dị vật trong tim và mạch máu rất hiếm gặp, tuy nhiên gần đây, tình trạng này phổ biến hơn do việc sử dụng ngày càng nhiều các dụng cụ, thiết bị trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý khác nhau.

Những dị vật này có thể to, nhỏ hoặc có độ cứng, sắc cạnh khác nhau. Vì vậy, chúng có thể không gây ra triệu chứng gì hoặc có thể gây ra huyết khối, tắc mạch, đâm thủng thành mạch, tổn thương tim, van tim, thậm chí dẫn đến rối loạn nhịp tim...

Ngày nay, với các dụng cụ hiện đại, hầu hết các dị vật trong tim và mạch máu đều có thể lấy ra khỏi cơ thể chỉ qua một vết chọc rất nhỏ trên da. Tuy nhiên, bác sĩ Dũng cũng nhấn mạnh, việc lấy bỏ dị vật trong lòng tim, mạch máu phải được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm để tránh gây ra những tổn thương thêm cho tim và mạch máu. Nếu gặp phải một trong những trường hợp trên, người bệnh cần được chuyển tới cơ sở y tế có chuyên môn sâu để được điều trị kịp thời và thích hợp.

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