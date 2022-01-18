Hé lộ chi tiết trong vụ bé gái bị 9 đinh trong đầu: Bé từng nhiều lần phải nhập viện, nôn nhiều ngày trước khi cứu cấp

Xã hội 18/01/2022 21:03

Những tình tiết trong vụ việc bé gái 3 tuổi bị 9 chiếc đinh găm trong đầu nghi bị bạo hành khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Các bác sĩ hiện đang phải hết sức cố gắng để giành lại sự sống cho cháu.

Chiều ngày 18/1, MXH lại một lần nữa phẫn nộ trước vụ việc bé 3 tuổi bị 9 đinh găm trong đầu, nghi bị bạo hành. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chiều tối qua (17/1) Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Hé lộ chi tiết trong vụ bé gái bị 9 đinh trong đầu: Bé từng nhiều lần phải nhập viện, nôn nhiều ngày trước khi cứu cấp - Ảnh 1
Hình ảnh giống 9 chiếc đinh được bắn vào đầu của cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất - Ảnh: Báo Lao Động

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bé hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi- tuyến cao nhất về cấp cứu nhi tại BV Xanh Pôn trong tình trạng rất nặng, các bác sĩ đang hết sức cố gắng giành lại sự sống cho cháu.

Hé lộ chi tiết trong vụ bé gái bị 9 đinh trong đầu: Bé từng nhiều lần phải nhập viện, nôn nhiều ngày trước khi cứu cấp - Ảnh 2

Liên quan đến vụ việc, cơ qua Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) hiện đang điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc. Dù chưa có kết luận cụ thể và chưa biết lý do việc bé bị găm 9 đinh trong đầu, thế nhưng những tình tiết kinh hãi trong vụ việc được hé lộ đang khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ, bàng hoàng.

Dẫn tin từ báo Lao động, khi các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận điều trị bé sau khi mẹ đưa đến. Khi được hỏi, mẹ bé không tiết lộ cụ thể mà chỉ nói: “Từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện”. Được biết, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chỉ vài tháng sau khi nhập viện vì ngộ độc thuốc trừ sâu, bé tiếp tục phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa.

Cách đây 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật.

Ông nội bé là người đã phát hiện tình trạng nguy kịch của cháu mình và gọi điện cầu cứu tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 vào trưa 17/1. Theo thông tin tổng đài điều tra được, mẹ em bé và bố đã ly hôn, mẹ bé hiện đang có bầu và sống với người khác.

Hé lộ chi tiết trong vụ bé gái bị 9 đinh trong đầu: Bé từng nhiều lần phải nhập viện, nôn nhiều ngày trước khi cứu cấp - Ảnh 3
Hình ảnh bất thường trên sọ não của bệnh nhi - Ảnh: Báo Lao Động

Hiện bé đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Dù chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng  bệnh viện này nghi ngờ, bệnh nhi bị bạo hành.

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Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, sau khi Bệnh viện Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp thì có 9 vật thể giống đinh ghim trong sọ bệnh nhi, tỉ lệ tử vong rất cao.

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