Dẫn tin từ Infonet/Việt Nam Net, ông Nguyễn Công Hiệu, phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) cho biết tổng đài nhận được cuộc điện thoại của ông nội cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài đã chuyển ngay cho Trung tâm công tác xã hội Hà Nội. “Trung tâm công tác xã hội đã liên hệ với bệnh viện Xanh Pôn và công an. Được biết, phía Bệnh viện Xanh Pôn sau khi tiếp nhận ca này thấy dấu hiệu nghi ngờ đã báo cho công an phường Điện Biên (Quận Ba Đình). Sau đó, công an huyện Thạch Thất cũng đã biết và nắm thông tin” - ông Hiệu thông tin.