Vụ bé gái bị 9 đinh găm vào đầu nghi bị bạo hành: Bé từng phải cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu, ông nội cầu cứu

Xã hội 18/01/2022 19:47

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị 9 đinh găm trong đầu, các bác sĩ hiện nghi ngờ bé bị bạo hành. Được biết, bé sống với mẹ và một người khác, ông nội là người gọi điện cầu cứu và bé trước đó đã từng phải đi cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu.

Dẫn tin từ Infonet/Việt Nam Net, ông Nguyễn Công Hiệu, phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) cho biết tổng đài nhận được cuộc điện thoại của ông nội cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài đã chuyển ngay cho Trung tâm công tác xã hội Hà Nội. “Trung tâm công tác xã hội đã liên hệ với bệnh viện Xanh Pôn và công an. Được biết, phía Bệnh viện Xanh Pôn sau khi tiếp nhận ca này thấy dấu hiệu nghi ngờ đã báo cho công an phường Điện Biên (Quận Ba Đình). Sau đó, công an huyện Thạch Thất cũng đã biết và nắm thông tin” - ông Hiệu thông tin.

Vụ bé gái bị 9 đinh găm vào đầu nghi bị bạo hành: Bé từng phải cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu, ông nội cầu cứu - Ảnh 1
Hình ảnh giống 9 chiếc đinh được bắn vào đầu của cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất

Về hoàn cảnh của cháu bé, ông Hiệu cho biết đến thời điểm này chưa xác định được tình trạng cụ thể, nhưng được biết mẹ bé hiện đang có bầu và sống với người khác. Theo Infonet/Việt Nam Net, cách đây 2 tháng, cháu bé từng phải đến bệnh viện cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu.

Trước đó, chiều ngày 17/1, dẫn tin từ báo Lao Động, ông Vương Trung Kiên - giám đốc BV đa khoa Thạch Thất cho biết Khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Thấy bé có dấu hiệu bất thường, nghi bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo Công an huyện Thạch Thất.

Vụ bé gái bị 9 đinh găm vào đầu nghi bị bạo hành: Bé từng phải cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu, ông nội cầu cứu - Ảnh 2
Hình ảnh bất thường trên sọ não của bệnh nhi.

Theo Giám đốc BV đa khoa huyện Thạch Thất, bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói: “Từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện”. Sau khi được các bác sĩ tại đây cấp cứu, bé được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn.

Sau khi Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận bé đã tiến hành chụp cắt lớp, nhận thấy có những hình ảnh như đinh bắn vào sọ: “Trên hình ảnh phim chụp X-Quang cho thấy có dị vật giống 9 đinh được bắn vào sọ bé gái 3 tuổi này. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong rất cao” - ông Kiên cho hay.

Hiện bé đang được điều trị tại BV Xanh Pôn trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm trong não bệnh nhân. Dù chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng bệnh viện nghi ngờ bệnh nhi bị bạo hành.

Trong chiều 18/1, chỉ huy Công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Hình ảnh X-quang như 9 đinh bắn vào sọ, bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nghi ngờ bị bạo hành, nguy cơ tử vong cao

Hình ảnh X-quang như 9 đinh bắn vào sọ, bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nghi ngờ bị bạo hành, nguy cơ tử vong cao

Hình ảnh trên phim X-quang của bé gái 3 tuổi (ngụ tại Thạch Thất, Hà Nội) cho thấy giống có 9 đinh bắn vào sọ. Bệnh nhi hiện đang trong tình trang hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

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