Bên cạnh việc nói về lý do bé V.A. không được gặp mẹ hay liên lạc với mẹ sau khi cha mẹ ly hôn, luật sư cũng gây chú ý khi có câu trả lời về “tâm lý tội phạm” của Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Theo luật sư, sau khi Nguyễn Kim Trung Thái ly hôn chị H. và sống với Trang, cuộc tình của cả hai bị nhiều người ngăn cấm, cộng thêm tâm lý về cuộc hôn nhân hạnh phúc trước đó của Thái và chị H. nên Trang bực tức, ấm ức và trút giận lên bé V.A.

Luật sư Thơm cũng có những phân tích về “tâm lý tội phạm” mà mình đã nói trước đó. Theo ông, nhận định về tâm lý tội phạm của các đối tượng trong vụ án trên có thể thấy được động cơ, mục đích của chúng là rất dã man, tàn bạo, không còn tính người.

Theo luật sư Thơm, tâm lý tội phạm là trạng thái tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ của tội phạm có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện tội phạm, sự hình thành tâm lí, ý đồ và những biện pháp, phương thức thực hiện tội phạm. Từ đó sẽ thấy được nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, bản chất hành vi phạm tội, có những quan điểm đánh giá tính nguy hiểm của tội phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

“Nhận định về tâm lý tội phạm của các đối tượng thể thấy được động cơ, mục đích của chúng là rất dã man, tàn bạo, không còn tính người. Tại sao chúng có thể hành hạ, đánh chết cháu bé như một thiên thần như vậy? Tất cả đó là sự ích kỷ, nhỏ nhen, bản tính ác độc của chúng khi có cơ hội được bộc lộ ra bên ngoài” - Luật sư Thơm chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, hiện tại, cơ quan chức năng vẫn trong giai đoạn điều tra tích cực và cẩn trọng để sớm đưa vụ án ra xét xử. Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người" và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.