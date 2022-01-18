Trước nhiều thông tin không chính xác liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành, luật sư đại diện gia đình mẹ ruột bé đã chính thức lên tiếng.

Thời gian vừa qua, vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi) bị người tình của bố bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Ở thời điểm hiện tại, gia đình mẹ ruột bé đã gửi đơn tố cáo và cho biết có 3 luật sư hiện đang đứng ra hỗ trợ gia đình hoàn toàn miễn phí là: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng các luật sư thuộc Chi hội LS Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM; Luật sư Phạm Công Hùng; Luật sư Nguyễn Anh Thơm cùng cộng sự. Vừa qua, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã chính thức có buổi làm việc cùng mẹ ruột bé và đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho mẹ bé V.A. Trên trang cá nhân của mình, luật sư Thơm cũng có những thông tin liên quan đến vụ việc.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Ảnh: Internet) Bên cạnh việc nói về lý do bé V.A. không được gặp mẹ hay liên lạc với mẹ sau khi cha mẹ ly hôn, luật sư cũng gây chú ý khi có câu trả lời về “tâm lý tội phạm” của Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Theo luật sư, sau khi Nguyễn Kim Trung Thái ly hôn chị H. và sống với Trang, cuộc tình của cả hai bị nhiều người ngăn cấm, cộng thêm tâm lý về cuộc hôn nhân hạnh phúc trước đó của Thái và chị H. nên Trang bực tức, ấm ức và trút giận lên bé V.A. Thông tin của luật sư Thơm sau đó đã gây nên nhiều tranh cãi vì bị cho rằng đang “làm nhẹ tội” cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Luật sư Thơm sau đó đã gỡ những bài viết liên quan đến thông tin gây tranh cãi này và chính thức có những chia sẻ mới. Ông khẳng định sẽ không khoan nhượng với tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm liên quan bạo hành trẻ em như chính con mình.

Luật sư Thơm cũng có những phân tích về “tâm lý tội phạm” mà mình đã nói trước đó. Theo ông, nhận định về tâm lý tội phạm của các đối tượng trong vụ án trên có thể thấy được động cơ, mục đích của chúng là rất dã man, tàn bạo, không còn tính người. Theo luật sư Thơm, tâm lý tội phạm là trạng thái tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ của tội phạm có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện tội phạm, sự hình thành tâm lí, ý đồ và những biện pháp, phương thức thực hiện tội phạm. Từ đó sẽ thấy được nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, bản chất hành vi phạm tội, có những quan điểm đánh giá tính nguy hiểm của tội phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. “Nhận định về tâm lý tội phạm của các đối tượng thể thấy được động cơ, mục đích của chúng là rất dã man, tàn bạo, không còn tính người. Tại sao chúng có thể hành hạ, đánh chết cháu bé như một thiên thần như vậy? Tất cả đó là sự ích kỷ, nhỏ nhen, bản tính ác độc của chúng khi có cơ hội được bộc lộ ra bên ngoài” - Luật sư Thơm chia sẻ. Liên quan đến vụ việc, hiện tại, cơ quan chức năng vẫn trong giai đoạn điều tra tích cực và cẩn trọng để sớm đưa vụ án ra xét xử. Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người" và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Hé lộ hình ảnh bố bé 8 tuổi đi họp phụ huynh cho con: Liệu người bố có từng thương con? Theo lời bác ruột bé V.A. mẹ bé cho biết thời điểm còn sống chung, Thái chưa từng ra tay đánh con. Vì vậy, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao sau khi ly hôn, người bố lại ra tay đánh con cũng như để con gái bị người tình liên tục đánh đập?

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