Nhiều trang thông tấn quốc tế đã đồng loạt đưa tin về vụ việc bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ tại Việt Nam.

Những ngày qua, vụ việc bé N.T.V.A bị người tình của bố là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Đã hơn 2 tuần trôi qua, thế nhưng vụ việc dường như vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Đông đảo dư luận trên khắp cả nước hiện đang một lòng hướng về với mong muốn công bằng cho bé V.A cũng như mong những người phạm tội sẽ sớm bị xử lý đích đáng nhất. Không chỉ tại Việt Nam, hiện tại, vụ việc cũng đang vô cùng gây bức xúc tại quốc tế. Mới đây, nhiều trang thông tấn tại Hàn Quốc và Úc đã đồng loạt đưa tin về vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tại Việt Nam, chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Trang Australia News đưa tin với tiêu đề: “Mẹ kế bị cáo buộc đánh bé gái 8 tuổi đến chết để "dạy dỗ con". (Ảnh chụp màn hình) Trang Yonhap News tại Hàn Quốc cũng liên tục đưa tin tức về vụ việc. (Ảnh chụp màn hình) Vụ việc được Australia News đưa tin với các thông tin nói về việc Công an thành phố lớn nhất Việt Nam - TP.HCM đang điều tra Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, về hành vi giết người. Các tình tiết như: đánh con trong căn hộ của chồng sắp cưới, các cảnh đánh đập từ camera, người bố từng đánh con nhiều lần, ngăn không cho mẹ ruột gặp con, bắt con gái làm việc nhà… cho đến việc người bố là Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi giúp sức cho người tình đánh con… đều được Australia News nêu rõ. Ảnh chụp màn hình Bài báo cũng nói về rõ sự phẫn nộ của gia đình nạn nhân cũng như dư luận tại Việt Nam trước vụ việc.

Ảnh chụp màn hình Trước đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam cũng đã lên tiếng trước vụ việc. Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam nói: "UNICEF bày tỏ sự đau buồn và mối quan ngại sâu sắc về việc bé gái tử vong do bạo lực của người mà lẽ ra em có thể tin tưởng và có thể bảo vệ em" Theo UNICEF, Việt Nam cần có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em, một hệ thống với các nhân viên công tác xã hội được đào tạo, không phải các tình nguyện viên hay các cán bộ phúc lợi không được đào tạo, mà cần có các nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, những người có thể xác định, can thiệp, đáp ứng với nhu cầu và bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Những vết thương trên người bé V.A (Ảnh: Tuổi Trẻ) Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Hé lộ cận cảnh trang nhật ký của bé 8 tuổi bị bạo hành: “Ba nói mẹ hết thương con rồi phải không ạ?” Trang nhật ký được cho là của bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành được lan truyền trên MXH đã khiến ai đọc được cũng phải nghẹn lòng xót xa.

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