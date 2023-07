Vụ việc được Australia News đưa tin với các thông tin nói về việc Công an thành phố lớn nhất Việt Nam - TP.HCM đang điều tra Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, về hành vi giết người. Các tình tiết như: đánh con trong căn hộ của chồng sắp cưới, các cảnh đánh đập từ camera, người bố từng đánh con nhiều lần, ngăn không cho mẹ ruột gặp con, bắt con gái làm việc nhà… cho đến việc người bố là Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi giúp sức cho người tình đánh con… đều được Australia News nêu rõ.

Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam cũng đã lên tiếng trước vụ việc. Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam nói: "UNICEF bày tỏ sự đau buồn và mối quan ngại sâu sắc về việc bé gái tử vong do bạo lực của người mà lẽ ra em có thể tin tưởng và có thể bảo vệ em"

Theo UNICEF, Việt Nam cần có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em, một hệ thống với các nhân viên công tác xã hội được đào tạo, không phải các tình nguyện viên hay các cán bộ phúc lợi không được đào tạo, mà cần có các nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, những người có thể xác định, can thiệp, đáp ứng với nhu cầu và bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

Những vết thương trên người bé V.A (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.