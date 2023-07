Vừa qua, xuất hiện trên truyền hình Pháp Luật, bác ruột bé V.A (anh Quang Vinh) cũng đã có nhiều những chia sẻ về sự ra đi thương tâm của cháu gái. Anh Vinh cho biết mẹ ruột của bé V.A hiện vẫn đang rất suy sụp và chưa thể gượng dậy sau nỗi mất mát quá lớn này.

Bé V.A và mẹ ruột (Ảnh: Internet)

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

