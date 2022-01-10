Trang nhật ký được cho là của bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành được lan truyền trên MXH đã khiến ai đọc được cũng phải nghẹn lòng xót xa.

Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị “dì ghẻ” bạo hành dẫn đến tử vong, thế nhưng, dư luận vẫn chưa thể nguôi ngoai khi những kẻ thủ ác vẫn chưa nhận mức án xứng đáng nhất. Đông đảo dư luận trên khắp cả nước hiện đang một lòng hướng về mong công bằng cho bé V.A cũng như mong những người phạm tội sẽ sớm bị xử lý đích đáng nhất. Về phần bé V.A, mới đây, trên mạng xã hội không khỏi xót xa khi một trang nhật ký được cho là của cô bé được lan truyền. Theo đó, đây được cho là những dòng nhật ký mà bé viết cho mẹ trước khi qua đời. Trong nội dung đoạn nhật ký, bé V.A nói rất nhớ mẹ và cho biết bố cấm không được đi gặp mẹ. Không những vậy, trang nhật ký còn tiết lộ người bố nói dối rằng “mẹ đã hết thương con” cũng như những tình tiết nói về việc thường xuyên bị mẹ kế đánh đập.

Cận cảnh trang nhật ký được cho là của bé V.A (Ảnh: Internet) Cụ thể, đoạn nhật ký viết: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, ba Thái nói con là không gặp mẹ nữa. Nếu ba bắt gặp thì dì ba sẽ đánh con, nói mẹ hết thương con rồi phải không ạ? Cô Trang thì bắt con làm suốt còn hay la mắng với đánh con nữa mẹ ơi. Mấy hôm tối khuya mà cô Trang bắt con kéo bịch rác ra kho để mà nó nặng với con sợ ma lắm. Con chỉ muốn về ở với mẹ và em thôi”. Trong trang nhật ký có thể thấy bé V.A còn vẽ 1 bức tranh về mẹ qua nỗi nhớ của mình. Trang nhật ký ngay khi được chia sẻ đã khiến nhiều người nghẹn ngào vì xúc động và thương xót cho nỗi cô đơn của cô bé 8 tuổi khi sống trong cảnh bị đánh đập, hành hạ. Tuy nhiên, hiện tại đây chỉ là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, chưa có chứng cứ xác thực, phía gia đình cháu bé cũng chưa có phản hồi gì thêm.

Vừa qua, xuất hiện trên truyền hình Pháp Luật, bác ruột bé V.A (anh Quang Vinh) cũng đã có nhiều những chia sẻ về sự ra đi thương tâm của cháu gái. Anh Vinh cho biết mẹ ruột của bé V.A hiện vẫn đang rất suy sụp và chưa thể gượng dậy sau nỗi mất mát quá lớn này. Bé V.A và mẹ ruột (Ảnh: Internet) Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”. (Ảnh: Tổng hợp, Internet)

Nhân viên mai táng tiết lộ 'góc khuất' về thi thể của bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Một lần nữa khiến nhiều người quặn thắt tim gan? Những ngày gần đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Đã hơn 2 tuần bé gái tử vong, song những hình ảnh xoay quanh cái chết thương tâm của bé V.A vẫn khiến dư luận ám ảnh, dậy sóng.

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