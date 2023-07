Luật sư Ngọc Nữ cũng kể lại khoảnh khắc mà bà nhận được đoạn camera ghi lại cảnh cháu V.A. bị bạo hành. Luật sư cho biết vào buổi sáng bà nhận được một cuộc điện thoại nói là bà ăn sáng cho no và nói: “Cô qua đây con cho cô coi cái này, cô đừng có xỉu nhé”. Luật sư Ngọc Nữ nói camera tại căn hộ quay được cảnh bé 8 tuổi bị đánh dã man, người phục hồi camera bị xóa coi mà cũng phải khóc.

Chia sẻ với Công An Nhân Dân, luật sư Ngọc Nữ rưng rưng nước mắt kể về những vết thương trên người bé. Luật sư cho biết vết thương trên trán của bé khâu đã lành, còn vết thương ở vai bị đánh bằng roi mây mưng mủ, như vậy là vết thương đã cũ. Có nghĩa là người cha phải biết con gái mình bị đánh. “Tình tiết tăng nặng đối với người cha là đê hèn, vì sau khi ly hôn thì người cha là người giám hộ, mà để con bị hành hạ đến tử vong. Về ý thức chủ quan, người cha phải biết con gái bị đánh, người cha phải đồng ý thì người nữ kia mới dám đánh con gái”, luật sư Ngọc Nữ bức xúc nói.

Không chỉ là bị đánh đập trong suốt 4 tiếng đồng hồ, luật sư Ngọc Nữ còn bật khóc cho biết bé V.A bị dì ghẻ cởi cả quần áo mà đánh và đánh nhiều lần vào vùng kín: “Bé bị đánh khoảng 4 tiếng đồng hồ bằng cây gậy gỗ đặc, mà nó cởi quần áo bé gái để đánh. Mà cái đau lòng và trăn trở làm mấy ngày nay cô không ngủ được đó là tại sao nó lại đánh vào vùng kín bé gái rất nhiều”, luật sư Ngọc Nữ xúc động bật khóc nói.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ chia sẻ thêm: “Chị em phụ nữ cần biết là nếu bố bé nuôi không tốt thì có thể kiện để đòi lại quyền nuôi dưỡng. Chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn thủ tục để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bà mẹ và trẻ em cần sự giúp đỡ. Chúng tôi cũng sẽ dán tờ rơi số điện thoại đường dây nóng 111 trợ giúp ở khắp nơi để người dân nhìn thấy, không để xảy ra chuyện tương tự như vụ bé gái V.A. nữa”.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị người tình của bố hành hạ đến tử vong, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

