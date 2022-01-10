Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố

Xã hội 10/01/2022 09:20

Khi xem lại đoạn camera tại căn hộ nơi bé gái 8 tuổi bị bạo hành, luật sư Ngọc Nữ và đến cả người phục hồi camera đều phải bật khóc và ám ảnh mãi vì những hành động quá dã man của “dì ghẻ”

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh - hiện đang là người đứng ra đại diện phía gia đình mẹ bé N.T.V.A đấu tranh làm những gì tốt nhất có thể cho bé gái 8 tuổi và gia đình.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 1
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Ảnh: Internet)

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ được cho là “Tấm lá chắn thép” bảo vệ trẻ em, nhất là các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. Nói đến vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đang gây phẫn nộ dư luận suốt 2 tuần qua, luật sư Ngọc Nữ đã có những chia sẻ về cảm xúc của mình cũng như hé lộ những tình tiết chưa từng được công bố trong đoạn camera tại căn hộ nơi bé gái 8 tuổi bị bạo hành.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 2

Chia sẻ với Công An Nhân Dân, luật sư Ngọc Nữ rưng rưng nước mắt kể về những vết thương trên người bé. Luật sư cho biết vết thương trên trán của bé khâu đã lành, còn vết thương ở vai bị đánh bằng roi mây mưng mủ, như vậy là vết thương đã cũ. Có nghĩa là người cha phải biết con gái mình bị đánh. “Tình tiết tăng nặng đối với người cha là đê hèn, vì sau khi ly hôn thì người cha là người giám hộ, mà để con bị hành hạ đến tử vong. Về ý thức chủ quan, người cha phải biết con gái bị đánh, người cha phải đồng ý thì người nữ kia mới dám đánh con gái”, luật sư Ngọc Nữ bức xúc nói.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 3
Những vết thương trên người bé V.A (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Luật sư Ngọc Nữ cũng kể lại khoảnh khắc mà bà nhận được đoạn camera ghi lại cảnh cháu V.A. bị bạo hành. Luật sư cho biết vào buổi sáng bà nhận được một cuộc điện thoại nói là bà ăn sáng cho no và nói: “Cô qua đây con cho cô coi cái này, cô đừng có xỉu nhé”. Luật sư Ngọc Nữ nói camera tại căn hộ quay được cảnh bé 8 tuổi bị đánh dã man, người phục hồi camera bị xóa coi mà cũng phải khóc.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 4

Không chỉ là bị đánh đập trong suốt 4 tiếng đồng hồ, luật sư Ngọc Nữ còn bật khóc cho biết bé V.A bị dì ghẻ cởi cả quần áo mà đánh và đánh nhiều lần vào vùng kín: “Bé bị đánh khoảng 4 tiếng đồng hồ bằng cây gậy gỗ đặc, mà nó cởi quần áo bé gái để đánh. Mà cái đau lòng và trăn trở làm mấy ngày nay cô không ngủ được đó là tại sao nó lại đánh vào vùng kín bé gái rất nhiều”, luật sư Ngọc Nữ xúc động bật khóc nói.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 5

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ chia sẻ thêm: “Chị em phụ nữ cần biết là nếu bố bé nuôi không tốt thì có thể kiện để đòi lại quyền nuôi dưỡng. Chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn thủ tục để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bà mẹ và trẻ em cần sự giúp đỡ. Chúng tôi cũng sẽ dán tờ rơi số điện thoại đường dây nóng 111 trợ giúp ở khắp nơi để người dân nhìn thấy, không để xảy ra chuyện tương tự như vụ bé gái V.A. nữa”.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 6

 

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị người tình của bố hành hạ đến tử vong, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

(Ảnh: Tổng hợp, Internet)

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Những ngày gần đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Đã hơn 2 tuần bé gái tử vong, song những hình ảnh xoay quanh cái chết thương tâm của bé V.A vẫn khiến dư luận ám ảnh, dậy sóng.

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