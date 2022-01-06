Nhiều người đến “quỳ” trước nhà bố ruột bé 8 tuổi để cúng thất thứ 2 cho bé, thái độ nhà nội vẫn lạnh nhạt?

Trong ngày cúng thất thứ 2 của bé 8 tuổi bị bạo hành, nhiều người tiếp tục mang hoa và thông điệp… đến trước nhà nội bé và quỳ trước cửa nhà cầu nguyện.

Những ngày qua, vụ việc bé N.T.V.A. bị “người tình” của bố bạo hành đến tử vong khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người đã không thể kìm được lòng trước những thông tin và hình ảnh về cô bé 8 tuổi. Không chỉ tạo một làn sóng phẫn nộ trên MXH, nhiều người còn có những hành động trực tiếp để bày tỏ lòng thương xót với bé V.A. ngoài đời. Sau khi cô bé qua đời, dù không quen biết hay có thân tích với cháu, nhưng rất nhiều người đã đến lễ cúng của bé V.A để đưa tiễn cô bé đoạn đường cuối cùng. Trong ngày cúng thất thứ 2 của bé, nhiều người tiếp tục mang hoa, nến và thông điệp đến trước nhà nội của bé N.T.V.A. để tưởng nhớ cũng như lan tỏa thông điệp đòi lại công bằng cho bé.

Một trong những người tham gia đến nhà bố mẹ ruột của Nguyễn Kim Trung Thái (bố bé V.A.) chia sẻ hình ảnh và viết: “Thất thứ 2 của con. Ở nơi ấy con hãy soi đường chỉ lối để mọi người sớm tìm lại được công bằng cho con nhé. Cám ơn nhiều lắm những trái tim ấm áp đã sưởi ấm phần nào những trái tim của các bố mẹ ở xa không thể làm gì được. Cầu chúc mọi người luôn may mắn bình an”. Theo đó, các bạn trong nhóm đã đến “quỳ” trước nhà nội bé V.A. và cầu nguyện cho bé. Lần này, thái độ nhà nội của bé V.A. vẫn lạnh nhạt như những lần trước và không đoái hoài gì. Được biết, lần trước khi có nhóm người đến trước nhà để tưởng nhớ bé V.A, gia đình bố mẹ ruột của Nguyễn Kim Trung Thái đã tạt nước và báo công an đến để giải tán.

Sau khi bị nhiều người đến trước cửa nhà, được biết nhà nội của bé V.A đã thuê bảo vệ đến để canh trước nhà 24/24. Từ ngày cháu gái qua đời, gia đình của Thái cũng chưa từng công khai bất cứ động thái quan tâm nào đến bé V.A. Phía nhà mẹ ruột bé V.A từng nhiều lần bức xúc trước thái độ lạnh nhạt của gia đình Thái và phải lên tiếng. Về vụ việc bé N.T.V.A bị người tình của bố hành hạ đến tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM sáng ngày 5/1 đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi) về tội giết người và bị can Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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