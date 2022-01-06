Chị H. - mẹ ruột của bé V.A cũng đã gắng gượng tinh thần để có mặt tại lễ cầu siêu cho con gái.

Những ngày qua, vụ việc bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ TP.HCM) bị "dì ghẻ" là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bạo hành dẫn đến tử vong gây nhiều sự quan tâm của dư luận. Mới đây, theo thông tin của VTC news, người thân của bé gái cho hay, tro cốt của em đã được đưa về ngôi chùa gần nhà mẹ ruột là chị Nguyễn Thị H. (SN 1985) ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lễ cầu siêu cho bé gái 8 tuổi được diễn ra tại chùa Tường Nguyên ở quận 4 - Ảnh: Internet

Chiều 5/1, người nhà cũng đã cùng các sư thầy đến chung cư Saigon Pearl - nơi cháu bé xấu số qua đời để làm nghi lễ gọi hồn. Trước đó, lễ cầu siêu cho bé V.A được an nghỉ cũng đã được tổ chức tại chùa Tường Nguyên (quận 4). Được biết, những ai muốn thăm viếng cháu bé tại TP. HCM vẫn có thể đến chùa này, các sư thầy vẫn sẽ tiếp tục cúng hết 49 ngày.

Chị T.N - một người thân quen của mẹ bé V.A thông tin, chị H. cũng đã gắng gượng để có mặt tại chùa cầu siêu cho con gái.

Dì ghẻ và cha đẻ của bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Liên quan đến kết quả điều tra về vụ việc trên, ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội "Giết người" (điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "Che giấu tội phạm" (điều 389 Bộ luật hình sự) đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố đẻ của bé V.A) vì hành vi bạo hành dã man bé gái 8 tuổi đến tử vong. Vụ bạo hành này cũng đã được Công an TP.HCM khẳng định sẽ đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe toàn xã hội.

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