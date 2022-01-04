Sự thật về người phụ nữ khóc nghẹn trong lễ cầu siêu được cho là mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong?

Xã hội 04/01/2022 09:08

"Đây không phải em trai và em gái mình. Tình trạng của mẹ V.A trước đó rất suy sụp, bây giờ cũng như thế nhưng tạm ổn một chút" - bác ruột của bé V.A cho biết.

Vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về một người phụ nữ mặc áo trắng, gương mặt thất thần, mắt đỏ hoe dự lễ cầu siêu của bé V.A tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM). Nhiều cư dân mạng nhầm tưởng rằng người này chính là mẹ ruột của bé V.A. Tuy nhiên, mới đây, trao đổi với Doanh Nghiệp và Tiếp thị, chị Thanh Loan - bác ruột của bé V.A cho biết, những hình ảnh được cho là "mẹ bé V.A" được chia sẻ trên mạng xã hội là không đúng sự thật, người phụ nữ này cũng không phải người nhà của V.A. Qua thông tin báo đài, chị biết được câu chuyện của bé nên đã đến thắp hương viếng mong bé được an nghỉ. Trong buổi lễ cầu siêu, vì chị không kiềm được xúc động nên đã bật khóc.

Sự thật về người phụ nữ khóc nghẹn trong lễ cầu siêu được cho là mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong? - Ảnh 1
Gia đình bé gái cho biết người phụ nữ này không phải mẹ ruột của bé V.A - Ảnh: Internet

Nói về tình trạng hiện tại của mẹ ruột bé V.A., chị Thanh Loan cho biết: "Tình trạng của mẹ V.A trước đó rất suy sụp, bây giờ cũng như thế nhưng tạm ổn một chút". sức khỏe như thế nên mẹ của bé đã không có mặt tại lễ cầu siêu.

Được biết, những ngày qua, chị vẫn đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo chia sẻ của anh Quang Vinh - bác ruột V.A, mẹ V.A đã ngất xỉu nhiều lần khi nghe tin con gái qua đời. Mẹ ruột của cháu được nhận xét là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. 

Sự thật về người phụ nữ khóc nghẹn trong lễ cầu siêu được cho là mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong? - Ảnh 2
Nhiều người dân thương tiếc cho đứa trẻ xấu số nên đã thắp nến cầu nguyện cho em được an nghỉ - Ảnh: Internet

"Vậy mà sao ông trời lại để em nó phải chịu điều cay đắng và nghiệt ngã đến như vậy. Tôi thật sự không tin và không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao Thái và Trang lại tàn nhẫn và ác độc đến như vậy? Pháp luật sẽ xử lý họ một cách xứng đáng nhất" - anh Vinh cho biết.

Mới đây, gia đình cháu V.A cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cộng đồng mạng, báo chí, truyền thông… đã chia buồn, động viên và hỗ trợ tinh thần cho gia đình.

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Theo luật sư, trường hợp bố cháu V.A. xóa thông tin dữ liệu trong camera nhưng không phải là người thực hiện hành vi phạm tội (đánh đập bé đến chết) thì sẽ bị xử lý về tội "Che giấu tội phạm".

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