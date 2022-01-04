Vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về một người phụ nữ mặc áo trắng, gương mặt thất thần, mắt đỏ hoe dự lễ cầu siêu của bé V.A tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM). Nhiều cư dân mạng nhầm tưởng rằng người này chính là mẹ ruột của bé V.A. Tuy nhiên, mới đây, trao đổi với Doanh Nghiệp và Tiếp thị, chị Thanh Loan - bác ruột của bé V.A cho biết, những hình ảnh được cho là "mẹ bé V.A" được chia sẻ trên mạng xã hội là không đúng sự thật, người phụ nữ này cũng không phải người nhà của V.A. Qua thông tin báo đài, chị biết được câu chuyện của bé nên đã đến thắp hương viếng mong bé được an nghỉ. Trong buổi lễ cầu siêu, vì chị không kiềm được xúc động nên đã bật khóc.

Gia đình bé gái cho biết người phụ nữ này không phải mẹ ruột của bé V.A - Ảnh: Internet

Nói về tình trạng hiện tại của mẹ ruột bé V.A., chị Thanh Loan cho biết: "Tình trạng của mẹ V.A trước đó rất suy sụp, bây giờ cũng như thế nhưng tạm ổn một chút". Vì sức khỏe như thế nên mẹ của bé đã không có mặt tại lễ cầu siêu.