Lộ đoạn tin nhắn dứt tình của bố bé 8 tuổi khi mẹ ruột “xin gặp” con, bắt mẹ bé phải thông qua “dì ghẻ”

Xã hội 06/01/2022 11:56

Không chỉ làm khó dễ khi mẹ ruột muốn gặp con gái, Nguyễn Kim Trung Thái còn tuyệt tình đến mức bắt mẹ bé phải “thông qua” Trang nếu muốn gặp con.

Vụ việc bé 8 tuổi hiện vẫn đang trong những bước điều tra để xét xử đúng người đúng tội. Đến nay đã hơn 1 tuần bé V.A. qua đời nhưng sự bức xúc của dư luận dành cho Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A.) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn chưa có dấu hiệu nguôi.

Lộ đoạn tin nhắn dứt tình của bố bé 8 tuổi khi mẹ ruột “xin gặp” con, bắt mẹ bé phải thông qua “dì ghẻ” - Ảnh 1

Được biết, sau khi ly hôn, Thái được quyền nuôi bé V.A còn mẹ ruột bé nuôi người con trai còn lại. Tuy nhiên, thay vì để mẹ bé và em trai thường xuyên được gặp V.A., Thái lại liên tục cấm cản. Hơn 1 năm qua, mẹ ruột V.A luôn cố gắng tìm nhiều cách để được gặp con gái. Cũng chính sự cấm cản của Thái khiến cho mẹ ruột bé V.A không hề biết việc con bị “dì ghẻ” bạo hành.

Lộ đoạn tin nhắn dứt tình của bố bé 8 tuổi khi mẹ ruột “xin gặp” con, bắt mẹ bé phải thông qua “dì ghẻ” - Ảnh 2
Bé V.A và mẹ ruột (Ảnh: Internet)

Dẫn tin từ Pháp luật và bạn đọc, mới đây, người nhà bé V.A đã cho chia sẻ một ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bố mẹ bé V.A vào ngày 23/9/2020. Theo đó, chị H. mẹ bé V.A đã lưu giữ được một phần tin nhắn để làm cơ sở viết đơn xin thay đổi quyền nuôi con.

Lộ đoạn tin nhắn dứt tình của bố bé 8 tuổi khi mẹ ruột “xin gặp” con, bắt mẹ bé phải thông qua “dì ghẻ” - Ảnh 3

Trong cuộc hội thoại, mẹ bé V.A xin phép được đón con về chơi với bé L.A (em trai của V.A, do chị H. nuôi dưỡng) vào tối thứ sáu và sẽ đưa bé trở về vào chiều chủ nhật. Tuy nhiên, Thái đã thể hiện thái độ dứt tình khi xưng hô cô - tôi.

Không những vậy, Thái còn bắt mẹ bé V.A từ nay nếu có chuyện gì liên quan đến con gái phải thông qua Trang, người này tuyên bố đã trao quyền “quản lý” bé V.A cho người tình, chỉ 1 tháng sau khi ly hôn: "Tôi sẽ đưa contact của Trang để cô liên hệ khi đón V.A hoặc chở L.A sang. Giờ tôi bận nên Trang sẽ là đầu mối, đừng nhắn qua cho tôi nữa, tránh phiền đến cuộc sống của cả hai" - Thái viết trong đoạn tin nhắn.

Lộ đoạn tin nhắn dứt tình của bố bé 8 tuổi khi mẹ ruột “xin gặp” con, bắt mẹ bé phải thông qua “dì ghẻ” - Ảnh 4

Được biết, đây là thời điểm mẹ bé V.A vừa gượng dậy sau cú sốc và ly dị 1 tháng. Những thông tin mới này khiến dư luận thêm phẫn nộ với Thái và thương cảm nhiều hơn với mẹ bé V.A. Không chỉ làm khó dễ mẹ con gặp nhau, Thái dường như còn có động thái bắt mẹ bé phải “xin phép” dì ghẻ nếu muốn gặp con gái mình.

Lộ đoạn tin nhắn dứt tình của bố bé 8 tuổi khi mẹ ruột “xin gặp” con, bắt mẹ bé phải thông qua “dì ghẻ” - Ảnh 5

Sau khi bé V.A qua đời, người nhà cho biết mẹ bé tinh thần rất suy sụp và đau đớn. Trước đó, gia đình mẹ bé cũng đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh đề nghị khởi tố ông Nguyễn Kim Trung Thái và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang về 3 tội: “Tội giết người”, “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” và “Tội không tố giác tội phạm”. Gia đình cũng đã thuê ekip luật sư để sẵn sàng đòi lại công lý cho con.

Ảnh: Tổng hợp, Internet

Khởi tố dì ghẻ tội 'Giết người', chuyên gia nghiên cứu tội phạm học 'giải mã' về động cơ gây án

Khởi tố dì ghẻ tội 'Giết người', chuyên gia nghiên cứu tội phạm học 'giải mã' về động cơ gây án

Mới đây, Tiến sĩ, Trung tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, Bộ Công an đã đưa ra một số góc nhìn để giải mã về động cơ gây án, cũng như biện pháp ngăn chặn đối với hành vi bạo hành trẻ em.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ bé gái bị dì ghẻ bạo hành tin nhắn mẹ ruột bé 8 tuổi dì ghẻ đánh con chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 21 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 51 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số