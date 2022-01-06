Lộ đoạn tin nhắn dứt tình của bố bé 8 tuổi khi mẹ ruột “xin gặp” con, bắt mẹ bé phải thông qua “dì ghẻ”

Không chỉ làm khó dễ khi mẹ ruột muốn gặp con gái, Nguyễn Kim Trung Thái còn tuyệt tình đến mức bắt mẹ bé phải “thông qua” Trang nếu muốn gặp con.

Vụ việc bé 8 tuổi hiện vẫn đang trong những bước điều tra để xét xử đúng người đúng tội. Đến nay đã hơn 1 tuần bé V.A. qua đời nhưng sự bức xúc của dư luận dành cho Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A.) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn chưa có dấu hiệu nguôi. Được biết, sau khi ly hôn, Thái được quyền nuôi bé V.A còn mẹ ruột bé nuôi người con trai còn lại. Tuy nhiên, thay vì để mẹ bé và em trai thường xuyên được gặp V.A., Thái lại liên tục cấm cản. Hơn 1 năm qua, mẹ ruột V.A luôn cố gắng tìm nhiều cách để được gặp con gái. Cũng chính sự cấm cản của Thái khiến cho mẹ ruột bé V.A không hề biết việc con bị “dì ghẻ” bạo hành.

Bé V.A và mẹ ruột (Ảnh: Internet) Dẫn tin từ Pháp luật và bạn đọc, mới đây, người nhà bé V.A đã cho chia sẻ một ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bố mẹ bé V.A vào ngày 23/9/2020. Theo đó, chị H. mẹ bé V.A đã lưu giữ được một phần tin nhắn để làm cơ sở viết đơn xin thay đổi quyền nuôi con. Trong cuộc hội thoại, mẹ bé V.A xin phép được đón con về chơi với bé L.A (em trai của V.A, do chị H. nuôi dưỡng) vào tối thứ sáu và sẽ đưa bé trở về vào chiều chủ nhật. Tuy nhiên, Thái đã thể hiện thái độ dứt tình khi xưng hô cô - tôi.

Không những vậy, Thái còn bắt mẹ bé V.A từ nay nếu có chuyện gì liên quan đến con gái phải thông qua Trang, người này tuyên bố đã trao quyền “quản lý” bé V.A cho người tình, chỉ 1 tháng sau khi ly hôn: "Tôi sẽ đưa contact của Trang để cô liên hệ khi đón V.A hoặc chở L.A sang. Giờ tôi bận nên Trang sẽ là đầu mối, đừng nhắn qua cho tôi nữa, tránh phiền đến cuộc sống của cả hai" - Thái viết trong đoạn tin nhắn. Được biết, đây là thời điểm mẹ bé V.A vừa gượng dậy sau cú sốc và ly dị 1 tháng. Những thông tin mới này khiến dư luận thêm phẫn nộ với Thái và thương cảm nhiều hơn với mẹ bé V.A. Không chỉ làm khó dễ mẹ con gặp nhau, Thái dường như còn có động thái bắt mẹ bé phải “xin phép” dì ghẻ nếu muốn gặp con gái mình. Sau khi bé V.A qua đời, người nhà cho biết mẹ bé tinh thần rất suy sụp và đau đớn. Trước đó, gia đình mẹ bé cũng đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh đề nghị khởi tố ông Nguyễn Kim Trung Thái và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang về 3 tội: “Tội giết người”, “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” và “Tội không tố giác tội phạm”. Gia đình cũng đã thuê ekip luật sư để sẵn sàng đòi lại công lý cho con. Ảnh: Tổng hợp, Internet

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